محافظ مطروح يقرر تعطيل الدراسة غدا الخميس

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدا الخميس 30 ديسمبر بجميع مدارس المحافظة نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية لسوء أحوال الطقس .

فى سياق متصل كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام وعددا من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وقدم له الشكر على جهوده خلال الفترة الماضية في إدارة منظومة التربية والتعليم بمطروح،، مع تمنياته له بالتوفيق خلال الفترة القادمة مع انتقاله وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد

كما كرم خالد شعيب منى ناصف مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم لبلوغها سن المعاش مقدما لها الشكر علي رحلة عطائها الوظيفي الحافلة ومتمنيا لها مزيد من التوفيق في حياتها القادمة.