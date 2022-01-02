محافظ مطروح يقرر استمرار تعطيل الدراسة بسبب سوء الطقس

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة نظرا لتوقعات الارصاد الجوية باستمرار عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية غدا الاثنين ٣ يناير وذلك بجميع مدارس المحافظة عدا سيوة وتأجيل أمتحانات العملي ليوم آخر.

في سباق مختصل أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه جارى طرح انشاء عدد ٩ مدارس جديدة وصيانة لمدرستين بعدد ١٤٨ فصلا؟



وأوضح المهندس طارق مسعد مدير عام الابنية التعليمية بمطروح أنه جار طرح إنشاء ٩ مدارس جديدة يوم ٢٤ يناير، كما سيتم طرح صيانة مدرستين يوم ١٤ يناير،وذلك بمقر فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الترسية على عدد ٣ مدارس جديدة وهى مدرسة الشواعر للتعليم الأساسي ومدرسه خديجة بنت خويلد بالحمام ومدرسة غوط اللوز