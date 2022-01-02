الإسكندرية

محافظ مطروح يقرر استمرار تعطيل الدراسة بسبب سوء الطقس

عدا سيوة وتأجيل أمتحانات العملي ليوم آخر.
معتز محمود 11:33 م, الأحد, 2 يناير 22 11:33 م, الأحد, 2 يناير 22

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قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة نظرا لتوقعات الارصاد الجوية باستمرار عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية غدا الاثنين ٣ يناير وذلك بجميع مدارس المحافظة عدا سيوة وتأجيل أمتحانات العملي ليوم آخر.

في سباق مختصل أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه جارى طرح انشاء عدد ٩ مدارس جديدة وصيانة لمدرستين بعدد ١٤٨ فصلا؟

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وأوضح المهندس طارق مسعد مدير عام الابنية التعليمية بمطروح أنه جار طرح إنشاء ٩ مدارس جديدة يوم ٢٤ يناير، كما سيتم طرح صيانة مدرستين يوم ١٤ يناير،وذلك بمقر فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح.


وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الترسية على عدد ٣ مدارس جديدة وهى مدرسة الشواعر للتعليم الأساسي ومدرسه خديجة بنت خويلد بالحمام ومدرسة غوط اللوز

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بقلم معتز محمود

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