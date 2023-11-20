محافظ مطروح يقرر استئناف الدراسة غدا الثلاثاء بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عودة استئناف الدراسة غدا الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ بجميع المدارس والمعاهد الازهرية بالمحافظة مع متابعة انتظام سير العملية التعليمية‬‏.

ويأتى ذلك القرار بعد توقف الدراسة على مدار اليومين الماضيين على خلفية حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس استمرار تعطيل الدراسة اليوم الأثنين بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقرر اللواء خالد شعيب المحافظ أمس الأول تعطيل الدراسة يوم امس الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية غدا الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.