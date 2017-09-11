محافظ مطروح يفوز بجائزة التميز العربى

معتز محمودفاز محافظ مطروح اللواء علاء فتحى أبو زيد، بجائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية.وستقوم أكاديمية جوائـز التميز فى دبـى بدولة الإمارات العربية الشقيقة، ومجلس أمناء جائزة درع الحكومة الذكية، اليوم الاثنين، بمنح محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، جائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية،

معتز محمود

فاز محافظ مطروح اللواء علاء فتحى أبو زيد، بجائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية.





وستقوم أكاديمية جوائـز التميز فى دبـى بدولة الإمارات العربية الشقيقة، ومجلس أمناء جائزة درع الحكومة الذكية، اليوم الاثنين، بمنح محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، جائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية، خلال الاحتفالية الكبرى التى ستقام مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لتكريم عدد من القيادات الحكومية البارزة على مستوى الوطن العربي برعاية وحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى وبحضور عدد من المسئولين بدولتى الإمارات ومصر.

يأتي اختيار المحافظ للفوز بهذه الجائزة نظرًا لجهوده خلال عامين ونصف العام الماضيين فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة مطروح فى كل المجالات وجلب العديد من الاستثمارات خلال الترويج للمحافظة استثماريًّا بجولاته الداخلية والخارجية.

وأكد محافظ مطروح أن نجاح منظومة العمل ليس فرديًّا مهما كانت طاقات وقدرات القيادة الإدارية؛ فالعمل الجماعي بمطروح أسهم فى جذب مشروعات استثمارية خلال الفترة الماضية اقتناعًا بمكانة وإمكانيات مطروح بتكلفة 120 مليار جنيه، هى نتائج مؤتمر مطروح الاقتصادى الدولى الأول فى أكتوبر 2015، حيث تم التوقيع النهائى على عدد 11 مشروعًا استثماريًّا منها بتكلفة 22 مليار جنيه، وما نتج عنه من جذب حزم من المشروعات الاستثمارية المتوالية والجادة على أرض مطروح والتوقيع الأسابيع القليلة الماضية على 10 مشروعات استثمارية جديدة بتكلفة 2,2 مليار جنيه، مع ما يتدفق على المحافظة من مشروعات استثمارية كبرى وشروع الأجهزة المختصة بالمحافظة فى دراستها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف أنه تم حل مشكلات مزمنة خلال العامين الماضيين عانت منها المحافظة لأعوام عديدة مثل مشكلة نقص مياه الشرب ونقص اسطوانات الغاز وعدم وجود أتوبيسات كافية بمشروع نقل الركاب وسوء إنتاج مصنع الوجبة المدرسية وعدم استكمال تشغيل مصنع التمور المتوقف منذ 10 سنوات بتطويره بخبرة إماراتية وعدم استغلال الأصول الثابتة بالمحافظة والتي تزيد على 120 مليون جنيه.

وأكد الدكتور عبد الرحيم علام، أمين عام جائزة التميز العربى، أن تكريم محافظ مطروح يأتى إيمانًا بأهمية القيادة الإدارية الحكومية فى دعم خطوات التنمية بما تلعبه من دور محورى ومؤثر في صياغة أهداف وغايات التنمية الشاملة والمستدامة.