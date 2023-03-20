محافظ مطروح يفتتح معرض ختام الأنشطة الطلابية للمعاهد الأزهرية

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين معرض ختام الأنشطة الطلابية للمعاهد الأزهرية بحضور الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والدكتور عبد العزيز أبوخزيمة وكيل المنطقة والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح والشيخ عبد الحكيم سلطان مدير الوعظ والقائمين على المعرض.

تفقد محافظ مطروح أعمال المعرض من المشغولات على النحاس والجلد وإعادة التدوير لنماذج تفاعلية ووسائل تعليمية للتيسير على الطلاب.

وأشاد المحافظ بالمعروض موجها بمشاركة المنطقة الأزهرية في المعارض التى تنظمها المحافظة كما استمع لشرح من الطلاب المشاركين حول أعمالهم التي تقدم نماذج مجسمة وشرح للمواد التعليمية بالمراحل التعليمية المختلفة، وكذلك لنماذج مجسمة لمواقع أثرية وتاريخية كبرج القاهرة والأزهر الشريف ومكتبة الإسكندرية لتعريف الطلاب بها.

كما تفقد خالد شعيب معرض الخط العربي مع تدريب الطلاب على تحسين الخط وعمل دورات تدريبية.

كما شهد محافظ مطروح مسرحية للطلاب حول أهمية الوسائل التعليمية وتيسير تقديم المعلومة للطالب.