محافظ مطروح يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بتخفيضات تصل لـ 30%

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء ، معرض ” أهلًا رمضان” أمام ديوان عام المحافظة بمدينة مرسى مطروح لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% للتخفيف عن المواطنين مع حلول الشهر الكريم .

بحضور نواب مطروح

جاء ذلك بحضور نواب مطروح بمجلس النواب والشيوخ والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والمهندس حسن الشيباني مدير عام تموين مطروح والمحاسب أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمطروح ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة تفقد محافظ مطروح، أقسام المعرض، متابعًا توفير السلع الغذائية والرمضانية ، والتأكد من جودتها واسعارها مقارنة بالأسواق مع الاعلان عنها يوميا بإذاعة مطروح الإقليمية والصفحة الرسمية للمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة توافر كافة السلع واللحوم الطازجة بجودة عالية وبأسعار مخفضة يوميا، مع كمياتها المستهلكة ورصيدها بالمعرض لقياس إقبال المواطنين عليها والاسراع بتوافر المستهلك منها ، مشيراً إلى انه سيتابع شخصيا المعرض، وسيارات القوافل التى ستجوب جميع المناطق يومياً للتأكد من جودة السلع المعروضة المطروحة والإلتزام بقيمة التخفيض المقررة تيسيرا على المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة لهم خلال الشهر الكريم.

كما قام محافظ مطروح بخفض سعر اللحوم البقري الطازجة بالمعرض من 110 إلى 100 جنيه وغيرها من السلع والوصول بها الى أقل سعر يتناسب مع المواطنين والتاجر لتكون فى متناول الجميع، تيسيرا على المواطنين خلال الشهر الكريم .