اقتصاد وأسواق

محافظ مطروح يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بالسلوم

في إطار تجهيز وافتتاح عدد من المعارض لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة
معتز محمود 3:45 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 3:45 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

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افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح صباح اليوم الثلاثاء، معرض أهلًا رمضان بمدخل طريق السلوم بمدينة مرسى مطروح، في إطار تجهيز وافتتاح عدد من المعارض لتوفير السلع الغذائية والاساسية بأسعار مخفضة بنسبة 20% للتخفيف عن المواطنين استعدادا لحلول الشهر الكريم.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن الشيباني مدير عام تموين مطروح وجمال حماد عن الغرفة التجارية بمطروح ، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح.

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تفقد محافظ مطروح، أقسام المعرض، المكون من قسمين أحدها للخضار والفاكهة واللحوم والآخرللسلع والمواد الغذائية ومتابعة توفير السلع الرمضانية، والتأكد من جودتها واسعارها المخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق مع الاعلان عنها يوميا باذاعة مطروح الاقليمية والصفحة الرسمية لمحافظة.

ووجه شعيب استمرار المعرض حتى الاول من مايو القادم مشدداً على ضرورة توافر كافة السلع واللحوم الطازجة بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

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مشيراً إلى انه سيتابع شخصيا عمل المعرض والمعارض الاخرى الجارى تجهيزها خاصة بمنطقة الطبية وعلم الروم وامام الديوان العام للمحافظة وغيرها مع الدفع بسيارات القوافل التى ستجوب جميع المناطق يومياً للتأكد من جودة السلع المعروضة المطروحة والإلتزام بقيمة التخفيض المقررة تيسيرا على المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة لهم خلال الشهر الكريم .

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كما وجه محافظ مطروح بتغطية اللحوم المعروضة حرصا على سلامتها والوصول بها الى أقل سعر يتناسب مع المواطنين والتاجر لتكون فى متناول الجميع تيسيرا على المواطنين خلال الشهرالكريم.

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بقلم معتز محمود

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