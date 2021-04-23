لايف

محافظ مطروح يفتتح مسجد الرحمة بمدينة سيوة بتكلفة 1.8 مليون

تم الانتهاء من بنائه خلال خمسة اشهر
معتز محمود 9:09 م, الجمعة, 23 أبريل 21 9:09 م, الجمعة, 23 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة مسجد الرحمة بمدينة سيوة على مساحة 250 مترا، وبتكلفة 1.8 مليون جنيه إحلال وتجديد من وزارة الأوقاف، والذى تم الانتهاء من بنائه خلال خمسة اشهر.

كما تم افتتاح مسجد الهدى بمنطقة وادى الشقوق بسيوة على مساحة 600 متر احلال وتجديد جهود اهلية.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يتابع تسيير القوافل الغذائية المخفضة خلال شهر رمضان

بينما توجه محافظ مطروح بالتهنية لاهالي سيوة على افتتاح المسجدين الجديدين واللذين ياتيان في اطار انشاء وافنتاح عدد من المساجد بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وتفقد اللواء خالد شعيب الليلة الماضية مستشفى سيوة المركزى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة مع الاستماع لشرح من الدكتور محمد النعناعى مدير الادارة الصحية بسيوة ،

اقرأ أيضا  «إصابات الموجة الأولى كانت أكبر».. متحدث الصحة : ماسمعناش عن مرضى كورونا مش لاقيين أماكن بمستشفيات سوهاج (فيديو)‎

كما تفقد محافظ مطروح يرافقه العميد عصام عبدالغنى رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ الواحة أعمال تطوير المستشفي و مبنى سكن الاطباء بالمستشفى ،موجها بسرعة الانتهاء من اعمال تطوير المستشفى، وادخال المرافق لمبنى سكن الاطباء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

«رغم تزايد حوادث العنف».. معهد بروكينغز: لا توقعات بتشريع لضبط الأسلحة في أمريكا

أيمن عزام 8:43 م, الجمعة, 23 أبريل 21

للحد من انتشار «كورونا».. قبرص تعلن فرض إغلاق لمدة أسبوعين

المال - خاص 8:25 م, الجمعة, 23 أبريل 21

«الهلال الأحمر» يجري أكبر عملية تعقيم للمساجد في 10 محافظات

مدحت إسماعيل 7:55 م, الجمعة, 23 أبريل 21

«تفسير حضاري للقرآن».. المفتي : تجديد الخطاب الديني أصبح واجبًا وأولى الضروريات

المال - خاص 7:42 م, الجمعة, 23 أبريل 21

وزير التنمية المحلية يتابع آخر مستجدات التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الريف

المال - خاص 7:21 م, الجمعة, 23 أبريل 21

وفاة الشقيق الأصغر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك

المال - خاص 7:01 م, الجمعة, 23 أبريل 21