محافظ مطروح يفتتح مسجد الرحمة بمدينة سيوة بتكلفة 1.8 مليون

تم الانتهاء من بنائه خلال خمسة اشهر

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة مسجد الرحمة بمدينة سيوة على مساحة 250 مترا، وبتكلفة 1.8 مليون جنيه إحلال وتجديد من وزارة الأوقاف، والذى تم الانتهاء من بنائه خلال خمسة اشهر.

كما تم افتتاح مسجد الهدى بمنطقة وادى الشقوق بسيوة على مساحة 600 متر احلال وتجديد جهود اهلية.

بينما توجه محافظ مطروح بالتهنية لاهالي سيوة على افتتاح المسجدين الجديدين واللذين ياتيان في اطار انشاء وافنتاح عدد من المساجد بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وتفقد اللواء خالد شعيب الليلة الماضية مستشفى سيوة المركزى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة مع الاستماع لشرح من الدكتور محمد النعناعى مدير الادارة الصحية بسيوة ،

كما تفقد محافظ مطروح يرافقه العميد عصام عبدالغنى رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ الواحة أعمال تطوير المستشفي و مبنى سكن الاطباء بالمستشفى ،موجها بسرعة الانتهاء من اعمال تطوير المستشفى، وادخال المرافق لمبنى سكن الاطباء.