محافظ مطروح يفتتح مدرستي عمر بن الخطاب والكيلو 8 في أول أيام العام الدراسي

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد مع أول أيام العام الدراسى الجديد بمحافظة مطروح مدرستى الكيلو 8 تعليم أساسى ومدرسة عمر بن الخطاب بعزبة الحاج على يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق عبد الله مدير عام الابنية التعليمية والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ومجدى المنشاوى مدير إدارة مطروح التعليمية واحمد هاشم رئيس مجلس الامناء وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وشهد محافظ مطروح فريق كورال مديرية التربية والتعليم بعدد من الأغانى الوطنية.

وأهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح طلاب مرحلة الحضانة والصف الأول الابتدائي حقائب وأدوات مدرسية وسط فرحة الطلاب.

وأوضح المهندس طارق عبد الله مدير عام الابنية التعليمية بالمحافظة أن عدد المدارس الجاهزة لدخول الخدمة التعليمية التى نفذتها الأبنيةالتعليمية بالمحافظة إنشاء جديد بـ 9 مدارس، ومنها مدرسة الكيلو 8 تعليم أساسى بمطروح، أرضى و4 أدوار علوى توسع رأسي بـ22 فصلا بتكلفة 9.3 مليون جنيه، ومدرسة عمر بن الخطاب بعزبة الحاج على بمطروح تعليم أساسى أرضى، ودور علوى توسع أفقى بـ11 فصلا بتكلفة 3.9 مليون جنيه، وذلك ضمن دخول إجمالى 18 مدرسة إنشاء جديد، وتوسعة بإجمالى 226 فصلا، بتكلفة إجمالية 127.4 مليون جنيه، مع الانتهاء من صيانة 8 أخرى.