الإسكندرية

محافظ مطروح يفتتح مدرسة 30 يونيو بالضبعة بتكلفة 5.7 مليون جنيه

بقرية جميمة بمركز ومدينة الضبعة
معتز محمود 4:34 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 4:34 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الخميس مدرسة 30 يونيو بقرية جميمة بمركز ومدينة الضبعة، يرافقه العميد محمد فوزي رئيس مدينة الضبعة وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق مسعد مدير الأبنية التعليمية بمطروح وعدد من عمد ومشايخ الضبعة وأهالي المنطقة .


وأشار محافظ مطروح إلى أن المدرسة ضمن 8 مدارس جديدة تدخل المنظومة التعليمية بالمحافظة هذ العام بعدد 111 فصلا لخدمة أبناء المحافظة، مع تقديم منتج تعليمى جيد لهم، حيث تكون المدرسة من 11 فصلا تشمل عدد فصلين “كي جي” وعدد 8 فصول ابتدائي وفصل إعدادي بتكلفة مالية 5.7 مليون جنيه .

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وتفقد محافظ مطروح أقسام المدرسة مع متابعته لانتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، كما قام بتوزيع هدايا على طلبة المدرسة والتى شملت أدوات مدرسية ومطهرات وكمامات، مع تقديم التهنئة للطلاب والمعلمين ببداية العام الدراسى، وموجها باستكمال دعم المدرسة بأجهزة كمبيوتر وشاشات عرض.

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بقلم معتز محمود

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