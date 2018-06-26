محافظ مطروح يفتتح محطتى تحلية مياه بمدينة برانى

معتز محمودافتتح اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح اليوم الثلاثاء محطتى تحلية مياه الشرب بقريتى شماس وأبو مزهود بمدينة برانى لخدمة عدد من التجمعات الصحراوية الاكثر فقرا حيث تبلغ سعة كل محطة 100م3/يوم. وذلك ضمن القرى الأكثر احتياجا مع الاحتفال بإطلاق شارة بدء ضخ مياه الشرب بالتجمعين الواقعين ع

معتز محمود

افتتح اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح اليوم الثلاثاء محطتى تحلية مياه الشرب بقريتى شماس وأبو مزهود بمدينة برانى لخدمة عدد من التجمعات الصحراوية الاكثر فقرا

حيث تبلغ سعة كل محطة 100م3/يوم.

وذلك ضمن القرى الأكثر احتياجا مع الاحتفال بإطلاق شارة بدء ضخ مياه الشرب بالتجمعين الواقعين على بعد 150كم غرب مدينة مرسى مطروح.. وبعمق يتجاوز 20 كم جنوب الصحراء بقرية ابو مزهود ..وذلك للعمل على توفير مياه الشرب النظيفة للأهالى فى تلك التجمعات. مع خطة المحافظة لتنمية المدن الغربية .. النجيلة – برانى – السلوم ..و تطوير وزيادة ضخ مياه الشرب إليها من خلال محطات تحلية مياه الشرب، حيث اشرف على تنفيذ محطة شماس شركة مياه مطروح، بينما اشرف على تنفيذ محطة ابو مزهود القوات المسلحة.

وأشار محافظ مطروح إلى أن افتتاح تلك المحطات يأتى ضمن البرنامج الرئاسى لاستهداف تنمية أكثر من ألف قرية من القرى المصرية الاكثر احتياجا بجميع أنحاء الوطن. واستكمال وتوفير جميع مرافق البينة الاساسية بها… والتى كان حظ محافظة مطروح منها تطوير خمس قرى وتجمعات .. وذلك وفاء لما تعهدت به القيادة السياسية.. ولتضيف إنجازا جديدا على أرض محافظة مطروح الواعدة فى توفير مياه الشرب النظيفة بكافة مدن المحافظة.



وأضاف أنه تم القضاء نهائيا على مشكلة نقص مياه الشرب بعد ازالة التعديات على خط المياه الرئيسى وتشغيل عدد من محطات تحلية المياه الكبرى منها تحلية مياه الرميلة (1) و(2) بطاقة 48 ألف م3/يوم والاستعداد لافتتاح محطة تحلية الرميلة الثالثة بطاقة 12الف م3/يوم بجهود مخلصة من قواتنا المسلحة.. ليصل حجم ضخ المياه الى مطروح نحو 160 ألف م3/يوم فى حين كان المخطط الاستراتيجى لوصول كميات المياه لمطروح 110 ألف م3 /يوم.

وأشاد أبو زيد بما تقوم به القوات المسلحة من جهود كبيرة بالتعاون مع مطروح فى تنمية المحافظة، وخدمة أهلها مع ما حظيت به من مشروعات قومية عملاقة على أرضها منها : اقامة المحطة النووية السلمية لتوليد الطاقة على ارض الضبعة.. ومشروع تنمية غرب مصر .. ومدينة العلمين الجديدة .. ومحور الضبعة جرجوب وغير ها من مشروعات ضخمة تولد على أرض مطروح وفق رؤية ودراسة القيادة السياسية.. وذلك فى وقت قياسى.. فتحولت مطروح من محافظة شبه مهمشة إلى ايقونة وقاطرة التنمية.. يشهد لها القاصى والدانى.



وتقدم محافظ مطروح نيابة عن أبناء مطروح والقى العمدة منعم إسرافيل كلمة نقدم فيها بالنيابة عن اهالى مطروح بالشكر لمحافظ مطروح على دعمة المتواصل للمواطنين فى كل المناطق سواء بالمدن او التجمعات الصحراوية البعيدة بإقامة مثل المحطات التى تخدم عدد من التجمعات والاهالى.



وفى استجابة فورية لمطلب الاهالى ووجه المحافظ لشركة كهرباء مطروح بدراسة دعم هذه المحطات بوحدة ديزل احتياطية أو توصيل التيار الكهربائى للعمل على استقرار التيار الكهربائى.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مستشفى برانى لتعمل ومستشفى النجيلة والتى تم تشغيلها كمستشفى احالة على تقديم خدمات صحية متميزة.