محافظ مطروح يفتتح محطة معالجة صرف صحي العصافرة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محطة معالجة صرف صحى العصافرة الفرعية بطاقة 200م3/ ساعة على مساحة 400 م2 ، وتعمل بنظام برك الأكسدة وشبكة صرف طولية 35 كم ، لتخدم نحو 7 آلاف مواطن، مع اطلاق شارة بدء تشغيل المحطة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة الحمام بتكلفة 421 مليون جنيه .

وجاء ذلك خلال جولة ميدانية بمدينة الحمام لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه النائب رزق جالى عضو مجلس النواب ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة الحمام والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وعدد من أهالى مدينة الحمام.

وأوضح المهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحى بمطروح أن مشروع الصرف الصحى المتكامل بمدينة الحمام يضم محطة رئيسية وعدد 3 محطات رفع فرعية بطاقة أجمالية 4000 م3/ يوم ، وتضم شبكة انحدار وخطوط طرد من المحطات الفرعية للمحطة الرئيسية لمحطة المعالجة .

بينما وجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي مدينة الحمام على الانتهاء من تشغيل مشروع الصرف الصحى المتكامل بالمدينة ، والشكر للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على سرعة التنفيذ وإنهاء المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة، موجها بسرعة اعادة الشيئ لأصله وتسوية الشارع الواصل للمحطة وكذلك مراجعة كشافات الانارة واستقرار ضخ مياه الشرب للمواطنين بالمنطقة.