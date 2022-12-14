محافظ مطروح يفتتح مبنى الإدارة التعليمية الجديد

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء يرافقه اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية والنائبة سحر عيد والنائب جمال الشورى وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق مسعد مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، وعدد من قيادات التربية والتعليم مبنى الإدارة التعليمية الجديد والذى تم إنشاؤه على مساحة 500م٢ ومكون من طابق أرضى و4 أدوار ، ضمن جهود تطوير منظومة التعليم وتيسير الإجراءات مع توفير المناخ الملائم وتنظيم العملية الإدارية.

كان محافظ مطروح قد شهد مساء أمس الثلاثاء في حفل أسري بهيج احتفالية الزفاف الجماعى لعدد ٣٠ عريسا وعروس من ابناء مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن و العميد حاتم السبع السكرتير المساعد والنائب عيسي أبو تمر والنائب جمال الشورى والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة ورؤساء وممثلي عدد من الجمعيات و المؤسسات الخيرية والشركات والفنادق المشاركة في دعم الاحتفالية وعدد كبير من اهالي وأسر العرسان.

وحرص محافظ مطروح على إلتقاط الصور التذكارية مع العرسان موجها الشكر لكل من ساهم فى هذه الاحتفالية الكبيرة لإدخال الفرحة والسرور على عرسان وعرائس اليوم ثم شهد المحافظ إجراءات عقد القران.

عقب ذلك قام المحافظ بتوزيع الهدايا المقدمة من عدد من الشركات ورجال الأعمال على العرسان مشاركة من المحافظة في مساعدة الشباب و التخفيف من أعباء ونفقات الزواج. ثم بدأت الفقرات الغنائية والفنية بمشاركة التنورة عدد من فناني مطروح و فرقة مطروح للفنون الشعبية لإضفاء جو من السعادة والبهجة بالحفل .

ورحب المحافظ بجميع الحضور مهنئا أبنائه العرسان بالزفاف السعيد متمنيا لهم حياة سعيدة وموفقة ،مشيرا إلى حرص محافظة مطروح على إقامة هذا الحفل كتقليد سنوي للتيسير على الشباب ومساعدتهم فى تكاليف الزواج تخفيفا عليهم ،مقدما الشكر لجميع الجهات المشاركة والمساهمة مع تسليم شهادة تقدير من المحافظة لعدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية وللشركات والفنادق المساهمة في الاحتفالية و تقديم عدد من الهدايا العينية للعرسان .

وأوضح محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة انه تم اختيار العرسان بعد الإعلان عن التقدم للاشتراك في حفل الزفاف الجماعى وفق الشروط والضوابط تخفيفا عن الشباب من تكاليف وأعباء الزواج.