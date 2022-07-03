محافظ مطروح يفتتح كوبري العمدة عبد الخالق السنوسيى

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه اللواء أ.ح محمد جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية واللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير الأمن كوبري المرحوم العمدة عبد الخالق السنوسيى لعبور المشاه أعلى محطة السكة الحديد إلى منطقة عزبة السلام؛ للتيسير على أهالي المنطقة.

حضر الافتتاح النائب صالح سلطان والنائب رزق علوانى والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان وعدد من العمد والمشايخ و القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

وتم التنفيذ والإشراف من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ومديرية الإسكان بالمحافظة.

ويبلغ طول الكوبرى العلوى 76 م منها مسافة 7 م مبنى إدارى خرسانى من 3 أدوار باتجاه شارع المحطة وطابقين في اتجاه منطقة عزبة السلام.

ويتكون جسم الكوبرى من الستيل بمسافة 62 مترا ، منها وصلة ٣٤ م زنة ٢٧طنا،والوصلة الاخرى بطول ٢١ م زنة ١٨ طنا ،بالإضافة الى وجود 2 اسانسير لكبارالسن وذوى الاحتياجات الخاصة ، على ارتفاع٤١ ،٦ م من مستوى قضبان السكة الحديد.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة مع افتتاح كوبرى المشاة العلوى مما سيعمل على تيسير الحركة عبر السكة الحديد وتقليل الحوادث ومنع العبور غير الأمن عبر قضبان السكة الحديد خاصة مع وجود أسانسير للتيسر علي المواطنين و كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة