محافظ مطروح يفتتح فعاليات ورشة عمل حول تطبيق منظومة المرتبات

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة عمل حول تطبيق منظومة المرتبات pAyRoLL التى تنظمها المديرية المالية بمطروح تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، وأشرف غلاب مدير المديرية المالية بمطروح ورؤساء المدن ومسئولي الوحدات المالية.وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

وفى كلمته أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرصه على حضور ورش العمل المالية وما يمثلها من مشاركة مسئولي الوحدات المالية بجميع الجهات والمديريات بالمحافظة والتواصل معهم مع أهمية ورشة ميكنة الرواتب واهمية الانتهاء من تطبيقها ،وحصر جميع العاملين بالدولة بما يسهم في القضاء على أي اوجه للفساد المالي والإداري ضمن استراتيجية الدولة حالياً لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والتنفيذ والرقابة من خلال تشريعات جديدة تحافظ على المال العام وتكافح كل أشكال الفساد المالي والإداري، كأحد المقومات الاساسية فى بناء الجمهورية الجديدة.

كما نقل مدير المديرية المالية بمطروح شكر وتحيات وزير المالية على التعاون والحرص على تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠،،مع حضور الورشة في إطار القيادة السياسية للانتهاء من تطبيق وتفعيل المنظومة قبل نهاية العام المالي الحالي مع حزمة من الاجراءات وربط كافة الجهات الحكومية مع وزارة المالية بمنظومة مالية ،والتحول الرقمي وغير ها من أعمال مميكنة وبرامج اصلاحية ومنها نظام المرتبات لصرفها بشكل موحد ويضمن حصر جمبع العاملين بالدولة بدقه وبشكل موحد لجميع العاملين وسهولة الإجراءات في إعداد المرتبات وازالة المعوقات والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، والعمل على استكمال تطبيقها في جميع الجهات ،مع استمرار العمل على رفع كفاءة العاملين فى المنظومة .

بينما أشار الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح في كلمته على اهمية تطبيق تلك التجربة المالية الجديدة ضمن خطة الإصلاح المالي التى تتبناه الدولة ودعم جهود الدولة للتحول الرقمي وميكنة الاجراءات لتحقيق رؤية مصر 2030