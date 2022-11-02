محافظ مطروح يفتتح عددا من المشروعات التعليمية الممولة من البنك الأهلي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عددا من المشروعات التعليمية بمحافظة مطروح الممولة من البنك الأهلي المصري وبمشاركة مؤسسة مصر الخير لدعم المنظومة التعليمية والخدمية لأبناء المحافظة.

حضر الافتتاح اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح ونرمين شهاب الدين رئيس قطاع التنمية المستدامة بالبنك الأهلي المصري والدكتور علي فتحي مدير المشروعات بمؤسسة “مصر الخير” وفريق عمل قطاع برامج دعم وتنمية المجتمع بالبنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير.

وأشاد شعيب بدور البنك الأهلي المصري من أجل النهوض بالمناطق الأكثر احتياجا في المحافظات الحدودية عبر تقديم الدعم المناسب للأسر الأكثر استحقاقا وتطوير الخدمات العامة لتحسين نوعية الحياة في تلك المناطق.

لافتا إلى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية والخدمية والتي قام البنك الأهلي المصري بتمويلها ونفذتها مؤسسة مصر الخير ، بالإضافة إلى تدشين عدد من آبار مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين لتوفير مياه الشرب، مما يساهم في دفع عجلة التنمية للنهوض بالمجتمع المصري .

وقالت شهاب الدين إن هناك تضافر جهود القطاع العام المتمثل في محافظة مطروح والقطاع المصرفي ممثلا في البنك الأهلي المصري والمجتمع المدني المتمثل في مؤسسة “مصر الخير “.

وأكدت أن تم افتتاح مدرسة أولاد يحيى الذكية للتعليم الأساسي بقرية القطراني بمركز سيدي براني والتي تم إنشاؤها لتضم “11 “فصلا دراسيا يشمل جميع التجهيزات لرياض الأطفال والتعليم الابتدائي والإعدادي منها أجهزة السبورات الذكية وشبكة الإنترنت والأثاث والأدوات المدرسية اللازمة وتوفير الزي المدرسي للطلاب ودعم تدريب “180” طالبا وطالبة و “10” معلمين.

كما تم تشغيل آبار مياه ومشروعات صرف صحي وتنظيم برامج تدريب لأبناء المحافظة، وهو ما يعد نموذجا للتعاون والشراكة بين والبنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير، حيث يعتبر البنك الشريك الاستراتيجي للمؤسسة.

وقال الدكتور علي فتحي إنه تم التعاون مع البنك في 10 محافظات تم خلالها توفير مياه الشرب لأكثر من 350 ألف مواطن، وخدمات الصرف الصحي لـ 18 ألف مواطن وبمحافظة مطروح تعاونت المؤسسة والبنك الأهلي في حفر 92 بئر مياه نشو لتجميع مياه الأمطار استجابة لرغبة أهالي قرية القطراني سعه 50 مترا لدعم المناطق المحرومة بالقرية لتوفير المياه للمواطنين داخل التجمعات الصحراوية والتي تشمل 92 أسرة.

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