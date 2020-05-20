محافظ مطروح يفتتح عدة مشروعات خدمية وأعمال تطوير جديدة

أكد المحافظ تعاون كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية في خدمة المواطنين

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء عددا من المشروعات الخدمية وأعمال التطوير الجديدة ومتابعة القضاء على العشوائيات بعدد من المناطق بمدينة مرسي مطروح، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المحافظ خلال تصريحات له إن المحافظة مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالى المحافظة بالتوازي مع أخذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أن المشروعات الجديدة التى تم افتتاحها تتضمن رصف وكهرباء وتطوير مناطق عشوائية تبلغ تكلفتها نحو 39.5 مليون جنية تشمل مشروعات رصف وكهرباء وتطوير مناطق السواني والأفراد والعجارمة والعوام وأعمال تدبيش وتكسية لحرم السكة الحديد بمدينة مرسى مطروح.

وافتتح محافظ مطروح أعمال تطوير منطقة السواني القبلية بعد تطويرها وتغطية الشوارع الجانبية الضيقة بمسطح ٤٨٠٠م٢ الإنترلوك ،مع إعادة تطوير شبكة الكهرباء من هوائي إلى ارضي ودعم للمنطقة بمحول كهرباء إضافي جديد بطاقة ٥٠٠ وات وتركيب ٩٠ عمود إنارة جديد.

وتابع إزالة تراكمات القمامة من الشارع الموازى للسكة الحديد ورصفة ليكون محورا وممرا جديدا من شارع المحطة ليصل إلى علم الروم والأمام مالك لييسر حركة المواصلات والمواطنين بعد إغلاقه لسنوات وازالة أكثر من ٨ الاف طن قمامة وكذلك ازالة التعديات عليه.

وقدم الشكر للأهالي في تعاونهم لإزالة التعديات وإعادة فتح الشارع ،كما تم تكسية جانب السكة الحديد بمسافة ٣ كم وتركيب البلدورات بطول ٥٨٠٠م ،مؤكدا على أن تلك هى المرحلة الأولى مع البدء في المرحلة الثانية للتطوير برصف 3 ك والمستهدف منها 12 كم.. وتعميم التجربة بعدد من المناطق الأخرى بالمدينة للتيسير على المواطنين .

وناشد محافظ مطروح الأهالي بالحفاظ على أعمال التطوير والنظافة بالمنطقة، بينما تقدم أهالي المنطقة بالشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه بالمنطقة وإعادة تطوير كنموذج حضارى جديد والقضاء على العشوائيات

تطوير ورصف شارع العجارمة بطول 760 م ليصبح كمحور مروري

كما افتتح محافظ مطروح أعمال تطوير ورصف شارع العجارمة بطول 760 م ليصبح كمحور مرورى هام داخل المدينة ييسر على المواطنين و يربط شارع الريفية بالعجارمة وصولا بشارع ناجي صالح الجراري “الشارع الجديد سابقا” بوسط المدينة .

كما تم افتتاح أعمال الرصف لمنطقة العوام بطول 4 كم، وكذلك رصف الشوارع الضيقة بمنطقة الافراد ببلاط الانترلوك بمساحات 5100 م .

وأكد محافظ مطروح تعاون كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة في خدمة المواطنين وتطوير جميع القطاعات الخدمية.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب سليمان فضل العميري واللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من أهالى المناطق التى تم تطويرها بالمدينة.