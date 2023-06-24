محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية أبو ميلاد

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة خلال زيارته لمدينة السلوم وبرانى الوحدة الصحية بقرية أبو ميلاد غرب مدينة برانى، يرافقه العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح وعدد من مديري المديريات والإدارات وأهالي برانى.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الوحدة الصحية بأبو ميلاد ببرانى بتكلفة 6 ملايين جنيه لتخدم نحو 4 آلاف نسمة، وتضم أقسام استقبال وطوارئ 24 ساعة، وصيدلية وعيادة خارجية، وطب بشرى ، وأطفال، وأسنان، وتثقيف صحى وتطعيمات ومتابعة وتنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة والحفاظ على صحة المصريين، إصافة إلى معمل.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي قرية أبو ميلاد وتوابعها، لافتتاح وتشغيل الوحدة الصحية مؤكدا أهميتها في إضافة مزيد من الخدمات الطبية للاهالي والتخفيف عنهم مشقة السفر لإجراء الكشف الطبي، وموجها الشكر لجهود إنشاء الوحدة واطقم الأطباء والتمريض بالوحدة مع مسؤولية الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وحسن التعامل مع المرضى.