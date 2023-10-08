محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية غزالة ويستمع لمطالب الأهالي

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، الوحدة الصحية بقرية غزالة، وذلك بحضور النائب رزق علوانى، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد، ومشايخ مطروح وعمد ومشايخ وأهالي القرية.

كما حرص المحافظ على الاستماع لمطالب أهالي القرية والتوجيه بسرعة حلها قي إطار التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين.

وخلال تفقد الوحدة الصحية بقرية غزالة والتي تقديم الرعاية الصحية أوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح ان الوحدة تم انشائها في عام ٢٠١١ ولم يتم تشغيلها حتى الآن، بتكلفة مالية حينها ٦مليون جنيه على مساحة ٣٦٧م٢ من أرضى وطابقين ،وتم إعادة صيانتها وتطويرها في ٢٠٢٣ بتكلفة ٦٠٠ ألف جنيه من موازنة مديرية الصحة بالمحافظة، وتوريد فرش جديد من وزارة الصحة لتشغيلها لأول مرة.

وأوضح أن الوحدة الصحية تخدم نحو ٤٢٥٠ نسمه بقرية غزالة والتجمعات التابعة ،بما يخفف الضغط عم مستشفى الضبعة المركزى، وتضم خدمات الاستقبال والطوارئ، عيادة خارجية، تنظيم أسرة، غرفة تعقيم، معمل تحاليل طبية، صيدلية، جلسه تطعيم أسبوعية، ومرحليا ستضم عيادة أسنان لحين توريد كرسي الأسنان، بالإضافة إلى سكن الأطقم الطبية للذكور والإناث لتحقيق الاستقرار بها.

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لجميع اهالي قرية غزالة على افتتاح الوحدة الصحية، موجها لقطاع كهرباء العلمين بمراجعة حاجة الوحدة لاستقرار وزيادة القدرة الكهربية وكذلك التوجيه لشركة المياه بالاسراع في انهاء أعمال المفايسة ومدشبكة المياه للوحدة.

كذلك التأكيد على توفير طبيبة نساء على الاقل يومين في الاسبوع يتم الإعلان عنهما لأهالي القرية مع توفير سونار وتحديد ما تحتاجه الوحدة الصحية من أجهزة طبية أخرى للتخفيف عن الاهالي الانتقال إلى مستشفي الضبعة المركزى.

وأكد على الاهتمام بالتقيف الصحى والتوعية برعاية وتنظيم الأسرة من خلال القيادات الشعبية من عمد ومشايخ ورائدات ريفيات والوصول الى الاهالي وتشحيعهم وتحفيزهم على الاهتمام ببناء أسرة سليمة صحيا والتى تعد من اهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والتى عقدت في سبتمبر الماضى تخت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأضاف محافظ مطروح انه في إطار جهود المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين تم التواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وذلك للتنسيق في الإسراع بتوفير كرسي أسنان للوحدات الصحية بالظاهر وابو ميلاد والعميد وغزالة.

كذلك توفر الوحدة الصحية خدمات الرعاية الأساسية للمرضى من كشف وعمل الفحوصات والتثقيف الصحى ما يعزز صحة المواطن وكذلك خدمات تنظيم الأسرة مع حث الاهالي وتوعيتهم بأهمية التثقيف الصحى.

كما وجه محافظ مطروح لقطاع كهرباء الضبعة بتشكيل لجنة لمراجعة طاقة محول الكهرباء والاعمدة والكابلات بالقرية والعمل على استقرار وزيادة الطاقة الكهربية بما يستوعب زيادة المنشآت والمنازل.