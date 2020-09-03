محافظ مطروح يفتتح الملعب الخماسي لمركز شباب مصر بمنطقة غوط رباح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الخميس الملعب الخماسي لمركزشباب مصر بمنطقة غوط رباح بمدينة مرسى مطروح بحضور أشرف صالح المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، ووجيه عبد الرازق رئيسم مدينة مرسى مطروح وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتفقد مبنى مركز الشباب وقاعات الانشطة والتدريبات الرياضية والحاسب الالى والمكتبة موجهاً بإعداد خطط تدريب وتأهيل الشباب والاستغلال الامثل لطاقاتهم .

كما وجه محافظ مطروح الشكر للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم الوزارة المتواصل للمحافظة ومنها مركز شباب مصر وغيره من المراكز التى سيتم افتتاحها قريبا ، وكذلك لخالد عبد الحميد والعاملين بمديرية الشباب والرياضة على جهود تنظيم دورى مراكز الشباب للصم وضعاف السمع.

كما وجه أيضا بدراسة استغلال مساحة الارض المجاورة لمركز الشباب ومدى امكانية اقامة ملعب قانونى للتوسع فى خدمة الانشطة الرياضية لشباب المنطقة.

وفى سياق متصل شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء أمس الاربعاء نهائي بطولة دورى مراكز الشباب لكرة القدم للصم وضعاف السمع فى نسختة الثالثة 2019/ 2020 .. والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.. بحضور أشرف صالح المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة نائبا عن وزير الشباب والرياضة .

وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتيرالمساعد والدكتور .عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية و الدكتور ممدوح عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب السيد وزيرالشباب و الرياضة وعدد من وكلاء وزارة الشباب والرياضة بمحافظات مصر ، وذلك بملعب مركز شباب مرسى مطروح .

وحرص وزير الشباب والرياضة قبل المباراة على مداخلة مصورة لتقديم التهئة على نجاح البطولة مع حرص وزارة الشباب على تقديم كافة الدعم لمثل تلك البطولات حيث أقيمت مباراة نهائى الدورى بين فريقى البحيرة والمنيا وفاز فريق البحيرة بهدف دون مقابل وقام محافظ مطروح بتوويج الفريق الفائز بكأس البطولة وميداليات ذهبية ، بينما حصل فريق المنيا على المركز الثانى للبطولة وتم اهدائهم الميداليات الفضية .

وتم اهداء فريق الشرقية الميداليات البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث ، كما تكريم تكريم الفرق الفنية والحكام، كذلك حصل حارس مرمى فريق الحمام على افضل حارس بالبطولة كما تم اهداء درع وزارة الشباب والرياضة لمحافظ مطروح واهداء درع المحافظة لوزارة الشباب والرياضة وفى كلمته التى ترجمت عبر لغة الاشارة

ووجه محافظ مطروح الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه منظومة الشباب والرياضة على أرض مطروح وإختيار ها هذا العام لإستضافة برنامج ” إعرف بلدك ” لأول مرة ..بهدف زيادة التنمية والوعى لأبنائنا الشباب ذوى الهمم من الصم وضعاف السمع بـــ27 محافظة تضمنت رحلات ترفيهية لزيارة معالم المحافظة ، بالإضافة إلى دورى مراكز الشباب فى نسخته الثالثة .. وتدريب وصقل مهارات المتدربين بمراكز الشباب من ذوى الهمم فى الابداع على مستوى الجمهورية .

وأكد شعيب حرصه على متابعته وابناء مطروح عشاق الرياضة للمباريات خلال الأيام الماضية ، مع اشادته بالادء الحماسى والرياضى المشرف مع الفخر بهم دائما، وبما تزخر به مصر من طاقات ومواهب رياضية بفرقها الرياضية المختلفة على مستوى جميع محافظات مصر.. مقدما التهنئة لجميع الفرق الفائزة الذين استحقوا بتميزهم وأدائهم المشرف وإدارة فنية جيدة الفوز و الوصول إلى صدارة الدورى خاصة فريقى محافظة المنيا والبحيرة .

الحرص على تبني هذه المواهب المتميزة وتقديم كافة الدعم والارتقاء بها

وأكد محافظ مطروح الحرص على تبنى هذه المواهب المتميزة وتقديم كافة الدعم والارتقاء بها فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرشيدة بالإهتمام بإستكمال منظومة بناء الانسان فى كافة النواحى مضيفاً “فذوى الهمم جزء منا مع تعهد الدولة بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم و الإهتمام برعايتهم .. ودعمهم فى كافة النواحى الرياضية والثقافية والإجتماعية وغيرها.. والإهتمام بتنمية قدراتهم ومواهبكم المختلفة

ووجه خالص الشكر والتقدير لجميع المنظمين لهذا لمهرجان الرياضى تنظيماً وإشرافاً وحكامً ولاعبين .. مع ترحيب محافظة مطروح بهم دائماً و تطلعها لإنطلاق مزيد من البطولات والفعاليات على أرضها ومواكبة ما تشهده وما يتحقق على أرضها من تنمية حقيقة منشودة فى كافة المجالات مؤكدا ان الوطن لن يبنى إلا بسواعد أبنائه.. وشبابه هم ثروة هذا الوطن