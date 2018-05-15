محافظ مطروح يفتتح أعمال التطوير بمبنى مديرية التربية والتعليم

معتز محمود افتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أعمال تطوير مبنى مديرية التربية والتعليم والذى شمل تطوير مدخل المديرية بعمل فنى لجدارية تحمل عددا من آثار وتاريخ مصر، وكذلك نافورة وقاعة مؤتمرات تسع 150 فردا.حيث أشاد أبو زيد بالأعمال الجمالية والفنية بالمبنى، بما يتواكب مع أعمال التطوي

معتز محمود

افتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أعمال تطوير مبنى مديرية التربية والتعليم والذى شمل تطوير مدخل المديرية بعمل فنى لجدارية تحمل عددا من آثار وتاريخ مصر، وكذلك نافورة وقاعة مؤتمرات تسع 150 فردا.

حيث أشاد أبو زيد بالأعمال الجمالية والفنية بالمبنى، بما يتواكب مع أعمال التطوير بالمحافظة، ويؤكد ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية بمطروح شكلا ومضمونا،

كما استمع المحافظ إلى الأعمال الفنية والأغانى الوطنية التى قدمها فريق كورال مديرية التربية والتعليم، فى فن الإلقاء والشعر.



وفى ختام حفل الافتتاح أهدى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح درع تكريم للواء علاء أبو زيد تقديرا له على دعمه المطلق للعملية التعليمة بمطروح، كما كرم عددا من القيادات التنفيذية والتعليمية على دورهم وجهودهم فى خدمة منظومة التعليم بالمحافظة.



وهم: السيد الامام السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكريتر العام المساعد ،ومحمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح والنقيب محمد إمام مدير مكتب المحافظ والشيخ سالم عبد العاطى مدير المنطقة الازهرية السابق بمطروح.