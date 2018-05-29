محافظ مطروح يغلق 6 مخابز لهذا السبب

قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح غلق 6 مخابز بمدينة مرسي مطروح لتصرف أصحابها في 78 طن دقيق مدعم من الدولة وعدم سداد مبلغ 410845 رغم التنبيه عليهم أكثر من مرة، وفقا لتصريحات السيد أبو اليزيد مدير التموين بالمحافظ

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وأضاف أبو اليزيد أن الغلق مستمر لحين سداد المبلغ المستحق عليهم للدولة واسناد حصصهم من الدقيق لأقرب مخابز خلال فترة الغلق .

وأشار إلى قيام حملة تموينية مكبرة بناء على توجيهات محافظ مطروح على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات بمدينة مرسي وتمت احالة المحاضر التى تم ضبطها للنيابة للنظر والعرض .

وحذر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح المخابز ومستودعات البوتاجاز والمحلات التجارية من عدم الالتزام بالأسعار المقررة والقوانين المنظمة لوزارة التموين وسيتم تغليظ العقوبة للمخابز المخالفة والمستودعات في حال تكرار المخالفة، ووجه بتكثيف الحملات التموينية المفاجئة .

