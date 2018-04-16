محافظ مطروح يغرم المحال التجارية ألف جنيه على الإشغالات بشوارع الإسكندرية

معتز محمود:قام اللواء علاء ابو زيد، محافظ مطروح، بجولة ميدانية بشوارع مدينة مرسي مطروح، لمتابعة اعمال التطوير واعادة الشئ لاصلة والتى تم البدء فيها من بلدورات مضيئة وبلاط انترلوك وبلاط رخام ومقاعد لجلوس الجمهور على جانبى شارع الاسكندرية وذلك بعد الانتهاء من مد شبكات البنية التحتية من غاز طبيعى

معتز محمود:

قام اللواء علاء ابو زيد، محافظ مطروح، بجولة ميدانية بشوارع مدينة مرسي مطروح، لمتابعة اعمال التطوير واعادة الشئ لاصلة والتى تم البدء فيها من بلدورات مضيئة وبلاط انترلوك وبلاط رخام ومقاعد لجلوس الجمهور على جانبى شارع الاسكندرية وذلك بعد الانتهاء من مد شبكات البنية التحتية من غاز طبيعى وكهرباء وصرف مياه الامطار وأعادة رصف شارع اسكندرية

وقرر المحافظ فرض غرامة فورية الف جنية على المحال التجارية المخالفة نظرا لعدم الالتزام بمحالهم وعرض بضاعتهم على الرصيف مشددا انة لن يسمح باى اشغالات على الشوارع مع تغليظ العقوبات فى حالة تكرارها.

ووجه المحافظ رئيس مدينة مرسى مطروح بعمل تقرير يومى عن عملية اعادة الشئ لاصلة لمتابعة الالتزام بالمدن الزمية لاعمال التطوير خلال الفترة المحددة مع سرعة الانتهاء من اعمال التطوير واعادة الشي لاصلة فى الموعد المحدد بما يتناسب مع الوجهة الحضارية والسياحية للمحافظة والتى تستقبل ما يقرب من 7 مليون مصطاف خلال موسم الصيف خاصة بعد ان تم الانتهاء من توصيل البنية التحتية من غاز طبيعى وكهرباء وصرف صحى وصرف مياه الامطار.