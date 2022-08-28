محافظ مطروح يعلن مشاركة تمور سيوة في مهرجان موريتانيا الدولي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن مشاركة تمور واحة سيوة ضمن المشاركة القوية بالجناح المصري الخاص بوزارة التجارة والصناعة بالمهرجان الدولي الأول للتمور بدولة موريتانيا، وسط تواجد قوى للتمور الآسيوية بتنظيم من وزارة الزراعة الموريتانية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بقصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢، ومن خلال مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بمراكز التكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة.

حيث تم عرض منتجات عدد من الشركات المصرية المتخصصة من الأصناف المختلفة من التمور المصرية وحظي المهرجان بإقبال كبير من الزائرين والمشاركين والمعنيين.

وقد جاءت مشاركة التمور فى واحة سيوة بالمهرجان نظرا لما تتمتع به من شهرة عالمية ودولية في الأسواق لجودتها وتنوع أصنافها.