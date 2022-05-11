محافظ مطروح يعلن عودة العمل بمستشفى النجيلة بكامل طاقاتها

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عودة العمل بمستشفى النجيلة بكامل طاقاتها بجميع التخصصات الطبية بعد إنتهاء العمل بها كأول مستشفى عزل لفيروس كورونا المستجد في مصر، وعدم تسجيل أى حالات إصابة جديدة . وبدأت المستشفى فى استقبال الحالات في مختلف التخصصات، لخدمة أهالي مدينة النجيلة، ومطروح.

وأضاف أنه تم تعقيم المستشفى بالكامل مع القيام بتعقيم المستشفى على مدار اليوم، عدة مرات والاهتمام بالنظافة المستمرة، لتكون جاهزة لاستقبال المرضى.

ووجه بالمتابعة الدورية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم حيث قام العميد عبد التواب محمد رفعت رئيس مدينة النجيلة يرافقه الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور شريف كامل مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية بمديرية الصحة والدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة بتفقد المستشفى ، لمتابعة جميع التجهيزات به وجاهزية الاطقم الطبية لاستقبال المرضى .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه ، بدأ العمل، في جميع الأقسام، بمستشفى النجيلة لافتا على إقبال المرضى، على العيادات الخارجية التى تعمل بطاقتها الكاملة ،مشيرا أن مستشفى النجيلة تضم حاليا جميع الأقسام، في الجراحة العامة وجراحة المناطير والنساء والتوليد والأطفال والأسنان والرمد والجلدية والباطنة والأشعة والعمليات والكلى بالإضافة لقيام فريق طبي من الأمراض المعدية ووحدة الفيروسات بمديرية الصحة ،بتنفيذ تدريب لفريق الترصد بالمستشفى، وجاهزيته للعمل بكامل طاقته خلال الفترة المقبلة.