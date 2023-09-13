محافظ مطروح يعلن عن تنظيم معرض بعنوان «بداية جديدة» لبيع منتجات الشباب

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تنظيم معرض بعنوان (بداية جديدة) لبيع منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والسيدات المعيلات وأصحاب الحرف اليدوية وذوى الاحتياجات الخاصة وذلك في الفترة من 21 و حتى 23 سبتمبر الجاري ولمدة 3 أيام بحديقة الغزالة بمطروح وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين وخاصة المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد .

وأشار محافظ مطروح أن هذا المعرض يعد ضمن سلسلة من المعارض الذي تنظمها المحافظة لتشجيع الشباب والسيدات المعيلات وأصحاب الحرف اليدوية وذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وطلبة المدارس لعرض وبيع منتجاتهم دون تحملهم أي أعباء مالية مع تحقيق عائد ربح مناسب لهم ومساعدتهم على فتح منافذ تسويقية لهم لتسهيل وصول منتجاتهم للمواطنين مضيفا أن المعارض السابقة حققت نجاحًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرا أن أسعارها مناسبة للجميع مع تحقيق استفادة مالية للعارضين .

وأوضح محمد أنور مدير الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة أنه على الراغبين في الاشتراك بالمعرض، التوجه للإدارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام المحافظة، مشيرا إلى أن الاشتراك بالمعرض بالمجان ودون أى رسوم.