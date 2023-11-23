محافظ مطروح يعلن تكثيف استعدادات انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تكثيف استعدادات المحافظة لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر القادم، وذلك بعدد 149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية بالإضافة إلى عدد 19 مركز انتخابي للوافدين بإجمالي عدد 35 لجنة انتخابية مشيرا إلى أن أجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342186 ناخباً.

وأكد المحافظ على أهمية نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي كونه واجباً دستورياً، مشدداً على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع وتوفير كافة سبل الراحة لهم،

فيما وجه محافظ مطروح بضرورة التأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتهيئة الأجواء العامة بما يضمن سير العملية الانتخابية بمحافظة مطروح بالمظهر اللائق والمشرف الذي يليق باسم مصر.