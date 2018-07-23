محافظ مطروح يعلن بدء التطعيم ضد شلل الأطفال

بعقار "سويلك" الجديد على مستوى مستشفيات المحافظةمعتز محمودأعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بدء التطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام عقّار "سويلك" الجديد، الذى يتم استخدامه لأول مرة بمصر والمصرَّح به من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.وأضاف أنه تم التوجيه بتوافر العقّار

بعقار “سويلك” الجديد على مستوى مستشفيات المحافظة









معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بدء التطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام عقّار “سويلك” الجديد، الذى يتم استخدامه لأول مرة بمصر والمصرَّح به من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وأضاف أنه تم التوجيه بتوافر العقّار الجديد بالمجان وبكَميات كبيرة وطرحه بجميع الوحدات الصحية ومكاتب التطعيم على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أنه تم التوجيه بضرورة إعلام المواطنين لتحقيق استفادة من العقّار الجديد لجميع أبناء المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن التطعيم سيكون إلزاميًّا لكل الأطفال المصريين وغير المصريين، منوهًا بأن التطعيم الجديد مدرج كجرعة واحدة إضافية تُحقن بالعضل عند بلوغ الطفل عُمر 4 أشهر.

وأضاف أن التطعيم الجديد لا يغني عن التطعيم التقليدي الإجبارى ضد شلل الأطفال عن طريق الفم “سابين” للأطفال عند الميلاد- وعند شهرين- و4 أشهر- و”6″ أشهر- و”9″ أشهر-و”12″ شهرًا- و “18” شهرًا.

من ناحية أخرى أعلن وكيل وزارة الصحة بمطروح تواجد الدكتور عمرو محمد منصور (استشاري قلب الأطفال) مدرس أمراض القلب والأوعية الدموية جامعة عين شمس يومي الأربعاء والخميس 25 و26 من الشهر الحالى من الساعة العاشرة صباحًا- بالمركز العالمي للقلب بمطروح؛ لتوقيع الكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة لمرضى القلب من الأطفال.

بينما أكد محافظ مطروح الدعم المطلق لقطاع الصحة لخدمة أهالى المحافظة، خاصة أنه تم دعم مستشفيات مطروح من خارج صندوق الموازنة، بالإضافة إلى الأجهزة العينية مع ما يتم حاليًّا من تطوير شامل لجميع مستشفيات مطروح لتواكب الطفرة التنموية التي تتم على أرض المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وما يوليه من اهتمام ومتابعة مستمرة لجميع المشروعات من أجل تحقيق أقصى استفادة للمواطنين والأجيال القادمة.