محافظ مطروح يعلن انطلاق مبادرة الكشف على فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انطلاق مباردة رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الاعدادي بمدارس مطروح للعام الخامس على التوالي ضمن مبادرة 100 مليون صحة لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف الكشف وفحص عدد 14400 طالب على مستوى 211 مدرسة ومعهد أزهرى بالحضر والريف على مستوى المحافظة ويتم تنفيذها تحت رعاية وزارة الصحة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالمحافظة لضمان الوصول لجميع الطلاب المستهدفين.

وذلك من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى للكشف عن فيروس سى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية و مراعاة مكافحة العدوي والتباعد بين الطلاب.

أكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم و التيسيرات لإنجاح أعمال الحملة بمدارس مطروح وتذليل أى عقبات لتحقيق الاهداف المرجوة منها والاطمئنان على صحة أبنائنا الطلاب و لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس “سي”.

وأوضحت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير التأمين الصحي بمطروح أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح والمنطقة الازهرية لإعداد كشوف الطلاب المستهدفة بالمسح وأن التحاليل تتم فى سرية تامة والحالات التى يتأكد من إيجابيتها يتم التواصل معها وعرضها على مركز الكبد بعيادة التامين الصحي لاستكمال الفحوصات والتحاليل وصرف العلاج والمتابعة مع العيادة بالمجان .