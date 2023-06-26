محافظ مطروح يعلن انطلاق حملة «100 يوم صحة»

أطلق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف ومديري الطب العلاجي وإدارة مطروح الصحية، شارة بدء حملة “100 يوم صحة” في المحافظة.

وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف النهوض بالرعاية الصحية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، والوصول بالخدمات الطبية إلى أقصى المناطق بالمحافظة من خلال ٨ وحدات متنقلة تزيد خلال الأيام المقبلة إلى ١٨ وحدة مشتركة في الحملة و24 وحدة صحية بالإضافة إلى المستشفيات على مستوى مدن المحافظة.

وأشار محافظ مطروح إلى أن المبادرة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة ، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم .مؤكدا على الجاهزية التامة طوال أيام المبادرة خاصة وانها تأتى مع بدء موسم الصيف السياحي والاقبال الكبير على المحافظة على طول الساحل الشمالي ومطروح، مع التدريب الجيد للمشاركين من الاطقم الطبية والتمريض في المبادرة ، ومن توافر كافة المستلزمات اللازمة، مع تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية، والتوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أن حملة “١٠٠ يوم صحة” تتضمن تقديم خدمات المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكياً، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم وغيرها.