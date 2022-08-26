محافظ مطروح يعلن استقبال 67 رحلة طيران شارتر خلال 3 شهور

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن عدد رحلات طائرات الشارتر لمطار مرسى مطروح الدولي خلال موسم الصيف السياحى بداية من أول رحلة في ٣١ مايو حتى اليوم بلغت ٦٧ رحلة بإجمالي ١٠٨١٦ سائحا معظمهم من إيطاليا وبولندا مع بداية استقبال سياح رومانيين هذا الأسبوع .

ويأتى ذلك استمرارا لتدفق السياحة الخارجية على محافظة مطروح.



واستقبل مطار مطروح الدولي اولى الرحلات القادمة من دولة رومانيا هذا الأسبوع وعلى متنها ١٤٦ سائحا رومانيا وتم استقبالهم والترحيب بهم بالمطار وتوزيع الورورد والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة.

وأكد محافظ مطروح استعداد المحافظة الدائم لاستقبال المزيد من حركة السياحة مع الترحيب بضيوفها معربا عن سعادته بهذا الرواج والنشاط السياحي الذى تشهده المحافظة مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف ليواكب ما تتمتع به مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية.

وأشار إلى أنه يتم استقبال ضيوف مطروح بكل حفاوة وترحيب بهم وتقديم الورود والشكولاتة، واهداء البروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف و هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح ، بالإضافة إلى التعاون المستمر و التنسيق مع مطار مرسي مطروح ومتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.