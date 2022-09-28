محافظ مطروح يعلن إنهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل مع مسئولية ودور جميع الجهات المعنية من أجل توفير مناخ دراسي آمن ومنتج تعليمي متميز لأبنائنا الطلاب .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد وعمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق مسعد مدير عام الابنية التعليمية ورؤساء المدن وجميع رؤساء القطاعات والشركات والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة لمتابعة الانتهاء من الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن عدد المدارس بالمحافظة ٨٢٠ مدرسة في استقبال أبناء المحافظة بعدد ١٧٠٠٨٦ طالبا منهم ٩٥٥٨٢ طالبا و٧٤٥٠٤ طالبات من خلال ٤٠٧٩ فصلا تعليميا .

ووجه محافظ مطروح بأهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية من أبنية تعليمية وانتهاء صيانة المدارس ومراجعة كافة الأعمال وتأمين وصلات الكهرباء داخل المدارس ومراجعة سلامة مرافق الصرف الصحى ووصلات مياه الشرب وتطهير الخزانات، وإزالة كافة الإشغالات المجاورة للمدارس ودهان أسوار المدارس ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، مع المرور الميداني لرؤساء المدن وشرطة المرافق.

كما وجه محافظ مطروح بمراجعة وصول الكتب المدرسية وتسليمها للطلاب مع بدء العام الدراسى، والتأكيد على اهمية غرس روح الانتماء والولاء الوطنى لدى أبنائنا الطلاب وتحية العلم ، كذلك تنظيم رحلات للطلاب إلى المشروعات القومية والتنموية داخل المحافظة وخارجها، والاهتمام بالأنشطة المختلفة على مستوى المدارس وتقوية الصلة والارتباط بين الطالب بالمدرسة من خلال الأنشطة المختلفةوعوامل الجذب وتحفيزه على التواجد كما شدد محافظ مطروح على الاهتمام بالمدارس المجتمعية في التجمعات الصحراوية ومتابعة المستوى التعليمى وتدريب المعلمين على النظم الحديثة التربوية والتعليمية الحديثة ورفع مستواهم بها .

وأشار المحافظ إلى أنه تم العمل على إنشاء وإقامة مدارس جديدة، بعد. ٩ مدارس جديدة بـ ١٠٥ فصول ، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية مع تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب.

وأشاد محافظ مطروح لجهود الاستعداد المبكر والجولات الميدانية بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة اللمسات الأخيرة وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب ومعربا عن خالص أمنياته بانطلاق عام دارسى موفق وآمن لأبنائنا الطلاب.. وكذلك الشكر لجهود مديري الإدارات والموجهين لحرصهم على المشاركة في تقديم الحصص المدرسية للمساهمة في سد العجز في بعض التخصصات التعليمية.