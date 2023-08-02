محافظ مطروح يعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بحضور رؤساء المدن

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء اللقاء الدورى لخدمة المواطنين بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومديرى المديريات والادارات التنفيذيه المعنية .

شدد محافظ مطروح على ضرورة التفاعل والتواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين والإسراع في حلها وفق الإمكانيات والموارد المتاحة وعدم تأخير أو تأجيل حلها واتخاذ كل جهة لدورها والإجراءات اللازمة ورفعها للمستوى الأعلى في عدم إمكانية حلها.

وأوضحت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة جهود المحافظة في توفير الرعاية والخدمات للمواطنين خلال الفترة من ٢١ يونيو حتى الأول من أغسطس ٢٠٢٣ ومنهاخطابات تحويل ١٧ حالة على نفقة المحافظة لتلقى العلاج بمستشفيات خارج المحافظة بتكلفة ٢٩،٣ الف جنيه، ومساعدات مالية وشهرية وتوزيع كراتين مواد غذائية لغير القادرين وغيرها من خدمات ومساعدات ليصل عدد المستفيدين ٥٠١ مستفيد بتكلفة ٢٦٣،٢ ألف جنيه

بينما تم استعراض الرد على طلبات وشكاوى المواطنين عبر البوابات الإلكترونية وخطوط الواتس وصفحات التواصل الاجتماعي بعدد ٥٣٣٨ طلب تم الرد على وتنفيذ و انجاز ٥٢٩٤ طلب بنسبة ٩٩،١%كما تم الاستماع لشكاوى عدد من المواطنين كل منهم على حدا مع رد كل جهة معنية واتخاذ التوجيه والقرار والإجراءات اللازمة في حينه

ووجه محافظ مطروح لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بزيادة عدد ساعات ضخ مياه الشرب وفق لجدول الضخ لتوفير مزيد من المياه للمواطنين ومنها منطقة الكيلو ٤ شارع التجارى ،وكذلك الدفع بلجنة معاينة على الطبيعة لحاجة المنطقة لكشافات الإنارة والاسراع في اعمال توسعات شبكة الصرف الصحى بالكيلو ٤ .

كذلك وجه محافظ مطروح وادارة التخطيط والمتابعة لعرض موقف خطة توصيل خط مياه الشرب لمنطقة اهالي القصر خلف السنترال وذلك خلال أسبوع، والتنفيذ وفقا لرغبة الاهالي في المشاركة على أن يتم التنفيذ تحت اشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى كذلك التوجيه بلجنة معاينة تضم المواطن صاحب الشكوى ضمن أعضائه لمراجعة أعمال اصلاح لماسورة الصرف الصحى بمنطقة عزبة أولاد صابر بجوار الأمن المركزى ،وكذلك لجنة معاينة لموقع شكوى تضرر اهالي أولاد جبريل جنوب الكيلو ٤ بمطروح من عدم وصول مياه الشرب إليهم والإفادة خلال ٧٢ ساعة ،وكذلك لمنطقة تضرر اهالي عزبة الافراد ومعاينة خلال فترة الضخ لامكانية ربط خط المياه بشارع شرطة السياحة وشارع خيرالله مع مراجعة المحابس وتامينها .

كما وجه محافظ مطروح بالإسراع في دراسة طلب اهالي جنوب الضبعة امتداد شارع أبو ريزة وكذلك عدة مناطق وحاجتها لشبكة مياه متكاملة وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

كما وجه محافظ مطروح تيسيرا على اهالي منطقة سملا وحاجتها لعدد ٥ اعمدة كهرباء بمد مجلس مدينة مرسي مطروح اهالى المنطقة صاحبة الشكوى بعدد ٣ اعمدة ولشركة الكهرباء بالدعم بعدد ٢ عمود والمتابعة والإفادة خلال أسبوع