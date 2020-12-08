عقـــارات

محافظ مطروح يعقد اجتماعًا لمناقشة أعمال جهاز تعمير الساحل الشمالي

تنفيذ 24 بئرا رومانيا لتوفير مياه الرى والشرب بالتجمعات الصحراوية
معتز محمود 5:31 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 5:31 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعًا لمناقشة عدد من مشروعات وأعمال جهاز تعمير الساحل الشمالى  الغربى فى خدمة أهالى مطروح بعدد من المدن ، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، واللواء أمون مرتضى، رئيس جهاز التعمير، ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

 وأوضح رئيس جهاز التعمير الجهود المبذولة حاليا للإسراع فى أعمال رصف طريق سيوة مرسى مطروح  وازدواجه بتكلفة نحو مليار و800 مليون جنيه والمقرر الانتهاء اعمال الطريق الخرسانى خلال 14 شهرا، بدلًا من 3 سنوات على 4 مراحل حتى يوليه 2022، كأول وأعرض طريق خرسانى  بالصحراء الغربية  بطول 300 كم وفق الشروط والمواصفات العالمية لتحمل التريلات الثقيلة. 

اقرأ أيضا  القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية تواصل أعمالها بمحافظة مطروح

وأضاف أنه جارٍ حفر بئر مياه بسيوة حالياً  على عمق 1000 م، وتم الانتهاء من حفر بئر على عمق 1450 م بقرية جارة ام الصغير، بأحدث تكنولوجيا مع عمل حوضين تبريد واخراج المياه تجاه المنطقة الزراعية بتكلفة 5,6 مليون جنيه مع المراقبة والمتابعة الجيولوجيه له.

ووجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من كل الجهات المعنية لبحث الاستغلال الأمثل له، وجارٍ تطوير مجزر الحمام آلياً  بتكلفة 22 مليون جنيه، واستكمال الانتهاء من طريق بير النصف قرية جارة أم الصغير، بطول 96,5 كم باقى منها 20 كم، لينتهى فى يناير المقبل، وعمل طبقة سطحية لطريق جارة ام الصغير سيوة بطول 56,5 كم، إضافة إلى  إنشاء 12 منزلًا.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة إجراءات تقديم الخدمات

تنفيذ 24 بئرًا رومانيا

وكذلك التوسع فى دعم مشروع التصحر من 8 ملايين جنيه الى نحو 20 مليون جنيه، لتنفيذ اكثر من 1000 طلب للمواطنين، حيث تم عمل 1100 بئر نشو و80 سدا، وجارى تنفيذ 24  بئرا رومانيا تم الانتهاء 4 منها لتوفير مياه الرى والشرب بالتجمعات الصحراوية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

«الرقابة المالية» : شراء المحافظ يستحوذ على 36% من تمويلات شركات التمويل العقاري

محمود زكي 5:35 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يناقشان منظومة إصدار تراخيص البناء

شريف عمر 3:10 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

3 وزراء يناقشون خطوات بدء تنفيذ جامعة لوزان بمدينة العلمين الجديدة

شريف عمر 2:47 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

الحكومة توضح حقيقة السماح ببيع وحدات الإسكان الاجتماعى قبل مرور 7 سنوات

صفية حمدي 1:33 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

«المجتمعات العمرانية» تتلقى 261 طلب استثمار وعقود مسجلة لأراضى الساحل الشمالى

شريف عمر 9:27 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

وزير العدل: 95% من العقارات غير مسجلة في مصر بسبب صعوبة الإجراءات

المال - خاص 10:35 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20