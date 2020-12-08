محافظ مطروح يعقد اجتماعًا لمناقشة أعمال جهاز تعمير الساحل الشمالي

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعًا لمناقشة عدد من مشروعات وأعمال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى فى خدمة أهالى مطروح بعدد من المدن ، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، واللواء أمون مرتضى، رئيس جهاز التعمير، ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

وأوضح رئيس جهاز التعمير الجهود المبذولة حاليا للإسراع فى أعمال رصف طريق سيوة مرسى مطروح وازدواجه بتكلفة نحو مليار و800 مليون جنيه والمقرر الانتهاء اعمال الطريق الخرسانى خلال 14 شهرا، بدلًا من 3 سنوات على 4 مراحل حتى يوليه 2022، كأول وأعرض طريق خرسانى بالصحراء الغربية بطول 300 كم وفق الشروط والمواصفات العالمية لتحمل التريلات الثقيلة.

وأضاف أنه جارٍ حفر بئر مياه بسيوة حالياً على عمق 1000 م، وتم الانتهاء من حفر بئر على عمق 1450 م بقرية جارة ام الصغير، بأحدث تكنولوجيا مع عمل حوضين تبريد واخراج المياه تجاه المنطقة الزراعية بتكلفة 5,6 مليون جنيه مع المراقبة والمتابعة الجيولوجيه له.

ووجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من كل الجهات المعنية لبحث الاستغلال الأمثل له، وجارٍ تطوير مجزر الحمام آلياً بتكلفة 22 مليون جنيه، واستكمال الانتهاء من طريق بير النصف قرية جارة أم الصغير، بطول 96,5 كم باقى منها 20 كم، لينتهى فى يناير المقبل، وعمل طبقة سطحية لطريق جارة ام الصغير سيوة بطول 56,5 كم، إضافة إلى إنشاء 12 منزلًا.

تنفيذ 24 بئرًا رومانيا

وكذلك التوسع فى دعم مشروع التصحر من 8 ملايين جنيه الى نحو 20 مليون جنيه، لتنفيذ اكثر من 1000 طلب للمواطنين، حيث تم عمل 1100 بئر نشو و80 سدا، وجارى تنفيذ 24 بئرا رومانيا تم الانتهاء 4 منها لتوفير مياه الرى والشرب بالتجمعات الصحراوية.