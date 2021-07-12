الإسكندرية

محافظ مطروح يعقد اجتماعًا لمتابعة نسب تنفيذ عدد من الأعمال بالمحافظة

وجه محافظ مطروح بتركيز جهود التطوير بالمناطق المستهدفة
معتز محمود 6:01 م, الأثنين, 12 يوليو 21 6:01 م, الأثنين, 12 يوليو 21

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عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين اجتماعًا للوقوف على نسب تنفيذ عدد من الأعمال بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والحاج باسط جعفر باللجنة الشعبية لإنارة التجمعات وعدد من الإدارات المعنية.

ووجه محافظ مطروح بتركيز جهود التطوير بالمناطق المستهدفة، وإنهاء الأعمال بها في كل قطاعات البنية التحتية، من كهرباء وصرف صحى ووصلات منزلية وشبكة الغاز وغيرها، والتنسيق بين كل الجهات المعنية للإسراع بالانتهاء منها، خاصة بمناطق الكيلو 7 وشارع الإمام مالك و شارع الإذاعة بالكيلو 4 بالشوارع الرئيسية والجانبية منها.

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كما تم التنسيق بشان توسعة شارع الإمام مالك بعدة أجزاء منه من أجل الصالح العام والحفاظ على حق الدولة ،وكذلك التنسيق مع شركة الغاز للإسراع في مد الشبكة إلى منطقة الكيلو 7 عبر خط السكة الحديد، وتحديد الطرق الرئيسية بمنطقة وادى الرمل وتمهيدها بطبقة أساس للتيسير على المواطنين ،والتنسيق بشأن مدخل طريق المدفن الصحى بالكيلو 29 طريق مرسي مطروح سيوة، مع مراعاة مستوى منخفض الطريق وعمل لافتات إرشادية للتهدئة حرصاً على السلامة على الطريق.

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بقلم معتز محمود

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