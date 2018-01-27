محافظ مطروح يعتمد نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح 61.4 %معتز محموداعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 61.4% للشهادة الإعدادية.وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن عدد المتقدمين للامتحان للفصل الدراسي الاول للصف الثالث الإعدادي 6446 طالباً و طالبة و بلغ عدد الحاضرين 6

بنسبة نجاح 61.4 %



معتز محمود

اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 61.4% للشهادة الإعدادية.

وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن عدد المتقدمين للامتحان للفصل الدراسي الاول للصف الثالث الإعدادي 6446 طالباً و طالبة و بلغ عدد الحاضرين 6303 طالبا وطالبة والناجحين منهم نحو3871 طالب وطالبة.

و أضاف أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية منازل 471 متقدم و حضر منهم 368 و الناجحين منهم 109 متقدما .

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية في نسب النجاح في الصف الاعدادي كالتالي:

إدارة البنجر 78.2 %

إدارة الحمام 53.1 %

إدارة العلمين 72.9 %

إدارة الضبعة 47.5 %

إدارة مرسي مطروح 75.6 %

إدارة النجيلة 72.1 %

إدارة براني 39.9 %

إدارة السلوم 45.2 %

إدارة سيوة 53.9 %

وقدم المحافظ التهنئة لأبنائه من الطلبة والطالبات وأسرهم متمنيا لهم مواصلة التفوق لخلق جيل قادر على إحداث التنمية المنشودة للمجتمع المطروحى واستغلال ثرواته وإمكانياته من خلال عقول ناضجة قادرة على مسايرة التقدم .

و وجه محافظ مطروح لمدير مديرية التربية والتعليم دراسة أسباب تراجع نتائج بعض الادارات التعليمية ومع وضع مقترحات وحلول للنهوض بالعملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني .