محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام والفني

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنسيق المرحلة الثانية للقبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفني للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ على مستوى مراكز ومدن المحافظة بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حدة .

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم النزول بمجموع الحد الأدنى للالتحاق بالثانوى العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية إلى 220 درجة وإدارات البنجر وسيوة 195درجة، العلمين 194 درجة والنجيلة 196 درجة وبرانى 198 درجة، وإدارة الضبعة 170درجة والسلوم بمجموع 224 درجة وإدارة الحمام 205 درجات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، على أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوي فى المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية الا بعد مناظرة المجموع .

كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسى / ٢٠٢٢ ٢٠٢٣بجميع مجالاتها (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي ).

بالنسبة للتعليم الزراعى جاء النزول بالحد الادنى للقبول بالمرحلة الثانية بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع 200 درجة ، بعد اجتياز الاختبار الاليكترونى والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلى الأعلي و استمر الحد الادنى للقبول بمدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بادارة البنجر التعليمية ١٥٦ درجة ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الاعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع كما جاء الحد الادنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 143درجة ومدرسة سيوة الزراعية الحد الادنى للقبول 142 درجة ،وبرانى الزراعية 175درجة .

اما التعليم الصناعي يشمل مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو 2 الحد الادنى للقبول بالمرحلة الاولى 200درجة لفصل البترول و175درجة للبنين وللحاصلين على الاعدادية المهنية الحد الادنى 120 درجة،و مدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الادنى للقبول 175درجة ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو( 7) 160 درجة، ومدرسة النجيلة البحرية الحد الادنى للقبول 140درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الاعدادية من ادارة النجيلة فقط .ومدرسة براني الصناعية بنين 155 درجة ،ومدرسة سيوة الصناعية 150 درجة ومدرسة الضبعة الصناعية بنين 145درجة والضبعة الصناعية بنات 145 درجة ،والفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين 145 درجة والفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الادنى للبنين 180 درجة وللبنات 175درجة على ان تكون الاولوية للقبول والالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية من نفس الادارة التعليمية أو القطاع التعليمى التى توجد به المدرسة والأعلى مجموعا مع الالتزام بعدد الفصول والكثافة

أما التعليم التجارى والفندقي يشمل مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الادنى بنين 180درجة وللبنات 175 درجة ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الادنى 160 درجة ومدرسة مطروح التجارية بنين 150درجة ،ومدرسة الضبعة التجارية بنات 140 درجة ومدرسة الضبعة التجاري بنين 140 درجة ومدرسة الحمام التجارية بنات 145درجة والحمام التجارية بنين 145 درجة ومدرسة برانى التجارية المشتركة 140 درجة، والسلوم التجارية المشتركة 140 درجة ومدرسة سيوة التجارية المشتركة ١٤٠ درجة .

كما جاء تنسيق القبول لفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنيةبحد أدنى 155 درجة بمطروح الصناعية بنين فنى بترول ، و150 درجة بقسم تركيبات ومعدات كهربية و145درجة بالتبريد والتكييف ،وبمدرسة مطروح الصناعية بنات 141درجة لأقسام الملابس الجاهزة وتركيبات ومعدات كهربية ، و١٤٠ درجة بالزخرفية بنين ( زخرفة ) و141 لشبكات مياه وأعمال صحية ، و١٤٠ درجة بمطروح التجارية بنين وبنات، و١٤٠ درجة بالضبعة الصناعية بنين، و١٤٠ درحة الحمام التحارية بنين وبنات، و140 درجة بمدرسة عثمان بن عفان فصول صناعى بالحمام بنات ، و140 بنين ، و١٤٠ درجة لكل من الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر حاصلات زراعية، و١٤٠ درجة بالنجيلة البحرية قسم شبكات مياه ، و140 بمدرسة تل العيس تركيبات ومعدات كهربية و١٤٠ درجة تبريد وتكييف.