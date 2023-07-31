محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق القبول الثانوي العام والفني

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفنى للعام الدراسى٢٠٢٣ / ٢٠٢٤”المرحلة الثانية ” على مستوى مراكز ومدن المحافظة بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حده .

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تم النزول بالحد الأدنى لمجموع الالتحاق بالثانوي العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية من 226 درجة الى 213 درجة و ادارة البنجر من 218 درجة الى 208 درجة ، إدارة الحمام من 211درجة الى 200 درجة، والعلمين من 193.5درجة الى 175 درجة والنجيلة من 162درجة إلى 157 درجة ، وبرانى من 191 درجة الى 183 درجة وسيوة من 203 درجة الى 194 درجة ، وادارة الضبعة من 168.5درجة الى 175درجة ، والسلوم من 164.5 درجة الى 160 درجة .

وأضاف أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوي فى المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية الا بعد مناظرة المجموع والعرض علي لجنة التحويلات بالإدارة .

كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2022 / 2023بجميع مجالاتها (صناعي – زراعي – تجارى – فندقي ).بالنسبة للتعليم الزراعي جاء الحد الادنى للقبول بالمرحلة الأولي بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع 220 درجة ،بعد اجتياز الاختبار الإليكتروني والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلى الأعلى و مدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية من 170 درجة الي 165 ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الاعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع .

كما جاء الحد الادنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 148درجة الي 145 درجة ومدرسة سيوة الزراعية الحد الادنى للقبول 140 درجة ،وبراني الزراعية 185 درجة الي 175 ويتم قبول الطلاب والطالبات فيها بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية وفقا الكلى الاعلى .

أما التعليم الثانوي الصناعي :مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو 2 الحد الأدنى للقبول 220درجة الي 210 لفصل البترول، ومن 190 درجة الي 180للبنين وللحاصلين على الاعدادية من إداراتى مطروح والنجيلة و120 درجة للحاصلين على الاعدادية المهنية ،وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الادنى للقبول 200 درجة الي 180 درجة ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الاعدادية من ادارات مطروح والنجيلة

أما التعليم الثانوي التجاري والفندقي: بالنسبة لمدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الادنى للقبول 180درجة الي 170 درجة للبنين والبنات ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الادنى 180درجة الي 175 درجة ،ومدرسة مطروح التجارية بنين 150درجة الي 145 درجة ،ومدرسة الضبعة التجارية بنات 140 درجة ومدرسة الضبعة التجاري بنين 145 درجة ومدرسة الحمام التجارية بنات ١70درجة والحمام التجارية بنين 151 درجة ومدرسة برانى التجارية المشتركة ١٥٥ درجة وتقبل الطلاب الحاصلين على الاعدادية من إداراتى برانى والنجيلة ، والسلوم التجارية المشتركة 140درجة ومدرسة سيوة التجارية المشتركة 155 درجة .

كما جاء تنسيق القبول لفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بحد أدنى ١٦٥ درجة بمطروح الصناعية بنين فنى بترول ،و١٦٠ درجة بقسم تركيبات ومعدات كهربية و١٥٠ درجة بالتبريد والتكييف و١٤٢ درجة بقسم الالكترونيات – حاسبات و١٤١ درجة بقسم سيارات – نجارة اثاث و١٤٠ درجة بقسم تشكيل ولحام وتشغيل المعادن .

وبالنسبة لمدرسة مطروح الصناعية بنات 140 درجة لأقسام الملابس الجاهزة وتركيبات ومعدات كهربية ،و140درجة بمدرسة الزخرفية بنين ،و140درجة بمطروح التجارية بنين وبنات، و140درجة بالضبعة الصناعية بنين، و140درحة الحمام التجارية بنين وبنات، و140درجة بمدرسة عثمان بن عفان فصول صناعي بالحمام للبنين والبنات ،و140درجة لكلا من الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر حاصلات زراعية،٠و140درجة للقبول بمدرسة تل العيس (فصول ملحقة )لكلا من قسم تركيبات ومعدات كهربية وقسم تبريد وتكييف.