محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات الإعدادية الدور الثاني بنسبة نجاح 82.2%

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم الإثنين، بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي (2022-2023) بنسبة نجاح 82.2%.

لتصل نسبة إجمالي الناجحين خلال الدور الأول والثاني بالشهادة الإعدادية بمطروح خلال هذا العام 94.5% بعدد 9658 من إجمالى 11113 طالبا وطالبة.

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية الدور الثاني بلغ 3112 طالبًا حضر منهم 2025 نجح منهم 1664 طالبًا وطالبة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أنه يمكن لطلاب امتحانات الشهاده الإعدادية الدور الثاني التعرف على نتائجهم من خلال الرابط التالي: https://c1hbn849.caspio.com/dp/954cc0009f8f269c11f147c8ba90