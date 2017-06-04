محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

نسبة النجاح 86.2% للشهادة الابتدائية و 80.1% للشهادة الإعدادية معتز محمود اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح اليوم السبت نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنسبة نجاح 86.2% للشهادة الابتدائية و 80.1% للشهادة الإعدادية. وقال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم ب

نسبة النجاح 86.2% للشهادة الابتدائية و 80.1% للشهادة الإعدادية



معتز محمود



اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح اليوم السبت نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنسبة نجاح 86.2% للشهادة الابتدائية و 80.1% للشهادة الإعدادية.



وقال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد المتقدمين للامتحان بالصف السادس بلغ 9572 طالبا وطالبة وعدد الحاضرين 8940 طالبا وطالبة والناجحين منهم 7731 طالب وطالبة.



وأضاف أن عدد المتقدمين للصف الثالث الإعدادى 6736 طالباً وطالبة والحاضرين 6541 طالبا وطالبة والناجحين منهم 5240 طالبا وطالبة.



وأوضح أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية 90 وحضر منهم 88 والناجحين منهم 76 بنسبة نجاح 86.3%.



وقدم محافظ مطروح التهنئة لأبنائه باتصال تليفوني من الطلبة والطالبات وأسرهم متمنيا لهم مواصلة التفوق خلق جيل قادر على إحداث التنمية المنشودة للمجتمع المطروحى واستغلال ثرواته وإمكانياته من خلال عقول ناضجة قادرة على مسايرة التقدم.



