محافظ مطروح يعتمد نتيجة اختبارات القبول بمدارس التمريض الثانوية الفنية لـ 2020-2021

قبول نسبة 95% من الطلبة المتقدمين من أبناء المحافظة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة اختبارات القبول بمدارس التمريض الثانوية الفنية للعام الدراسى 2020-2021 بإجمالى عدد المقبولين 289 طالبا.

وأكد المحافظ أن عمليه القبول تمت طبقا لكافة الضوابط واللوائح المنظمة للقبول وبمراعاة كافة معايير الشفافية والحيادية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ .

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم قبول نسبة 95% من الطلبة المتقدمين من أبناء المحافظة منها 50 % من أبناء مواليد مطروح و45 % من المقيمين بها والحاصلين على الشهادتى الابتدائية والاعدادية من محافظة مطروح وقبول نسبة 5% من الوافدين والحاصلين على الشهادة الاعدادية بالمحافظة وباقدمية أقامة أحد الوالدين بمدة لا تقل عامين فى المحافظة .

قبول 3 طلاب من مدينة سيوة

وأوضح محافظ مطروح انه تم قبول عدد 3 طلاب من مدينة سيوة وعدد 3 طلاب من مدينة السلوم واستثنائهم من شرط المجموع لدعم وخدمة القطاع الصحي وسد العجز فى الكوادر الطبية فى التمريض بتلك المدن الحدودية والنائية .

جدير بالذكر ان اللواء خالد شعيب قد قرر فتح 3 فصول تمريض جديدة لاول مرة للذكور هذا العام منها فصلين جديدين بمرسى مطروح وفصل بمدينة الحمام هذا العام بالتنسيق مع وزارة الصحة ، وذلك في إطار العمل على توفير كوادر فنية في التمريض بمستشفيات مطروح لخدمة أهالى المحافظة