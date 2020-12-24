الإسكندرية

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

شدد على توافر أدوات التعقيم والتطهير مع التشديد على ارتداء الكمامات
معتز محمود 5:00 م, الخميس, 24 ديسمبر 20 5:00 م, الخميس, 24 ديسمبر 20

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اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية  للعام الدراسي 2020/ 2021 والتي تبدأ في 9 يناير وتنتهى الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وشدد المحافظ على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين من انتشار فيروس كورونا، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير مع التشديد على ارتداء الكمامات، مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات، ومراعاة أيام الإجازات الرسمية للأخوة المسيحين خلال فترة الامتحانات .

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وأوضح عاطف سلامة  وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المرحلة الابتدائية للتعليم المجتمعى تبدأ يوم 10 يناير والابتدائى العام يوم  12 يناير.. أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فتبدأ من يوم 13 يناير للصفين الأول الاعدادي، ومن 30 يناير للصف الثالث الإعدادي.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن امتحانات المدارس الفنية فتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم 13/1/2020 .

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بقلم معتز محمود

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