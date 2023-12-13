محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، صباح اليوم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي2023 / 2024، للمراحل الابتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية العامة والفنية بمطروح، والتي تبدأ من يوم 3 يناير المقبل، وتنتهي 24 يناير2024 . مؤكدا ، على ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات، والالتزام بكافة الضوابط الأمتحانية.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مواعيد امتحانات الفصل الأول المرحلة الابتدائية،كالتالي امتحانات الصفين الرابع و الخامس الابتدائي في الفترة من 3 وحتى 11 يناير 2024 امتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ من 21 يناير وحتى 24 يناير 2024. وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 2 يناير وتنتهي يوم 11 يناير المقبل .

امتحانات الصف الثالث الإعدادي تنطلق يوم 13 يناير حتى 18 يناير المقبل، كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والفني في الفترة من 9 يناير وحتى 24 يناير2024

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لامتحانات المواد الغير مضافة للمجموع للصفين الأول والثاني الإعدادي العام يومى 30 و31 ديسمبر الجاري. امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي للمدارس الخاصة لغات والمدارس الرسمية لغات يومي 21 و 22 يناير 2024.