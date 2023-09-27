محافظ مطروح يعتمد مقترح انتظام طلاب المدارس

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مقترح انتظام طلاب المدارس بجميع أنحاء المحافظة خلال الأسبوع الدراسى الأول من 1 أكتوبر حتى الخميس 5 أكتوبر، وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المقترح كالتالي:

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أكد انتهاء استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023-2024 ،مع دخول 18 مدرسة إنشاء جديد وتوسعة بإجمالى 226 فصل بتكلفة إجمالية 127.4 مليون جنيه مع الانتهاء من صيانة 8 مدارس أخرى ، ليصبح إجمالي 857 مدرسة جاهزة لاستقبال نحو 180 ألف طالب على مستوى المحافظة مع بداية العام الدراسي الجديد.