محافظ مطروح يعتمد كشوف مستحقى الوحدات السكنية بالكيلو 4

اعتمد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح أعمال اللجنة العليا للإسكان والتصديق على الكشوفات المبدئية لأسماء المستحقين من الشباب للوحدات السكنية الكائنة بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح وفقا للضوابط والشروط المعمول بها، والمتقدمين عليها خلال الفترة من 3/1/2016 ولمدة شهر.

وأسفرت النتائج عن قبول عدد 290 مواطنا ورفض 289 آخرين لعدم انطباق الشروط عليهم، والتى تم توضيحها بالكشوفات،مؤكدا على حرص كل الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية على تحقيق العدل والمساواة بكل شفافية بين أبناء المحافظة

وأشار المحافظ إلى أنه تم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تشكيل لجنة من الشعبيين والتنفيذيين لفحص ملفات جميع المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، وفقا للأكثر استحقاقا لضمان الشفافية والعدالة فى التوزيع دون تميز لأي شخص طبقا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان الشباب والمدعمة من الدولة.

وأوضحت نبوية صبحى مدير عام صندوق الاسكان أن تلك النتيجة المبدئية للمستحقين التى اعتمدها محافظ مطروح سيتم فتح باب التظلمات والطعون لغير المستحقين اعتبارا من 21 يونيو الحالى ولمدة 15 يوما بمجلس مدينة مرسى مطروح.

من ناحية اخرى قدم محافظ مطروح الشكر لأعضاء لجنة الإسكان من الشعبيين والتنفيذيين برئاسة السكرتير العام للمحافظة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للوصول إلى تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها وتعاونهم مع المواطنين لتحقيق الاستقرار الاجتماعى لهم.

واكد ابوزيد أن الجميع يعمل من أجل مصلحة الوطن وإعلاء شأنه وخدمة المواطنين من خلال متابعة كل المشروعات الخدمية في مختلف مدن وقرى المحافظة لضمان وصولها إلى أعلى مستويات من الجودة التي يستحقها أبناء مطروح،متمنيا لمحافظة مطروح ولمصر كل تقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.