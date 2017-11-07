محافظ مطروح يعتمد ضوابط توزيع تقاوى القمح والشعير

50 % تخفيض فى ثمن التقاوي و300 كجم حد أقصى لكل مزارعمعتز محموداعتمد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، ضوابط وآليات استلام وتوزيع تقاوى القمح والشعير للموسم الزراعى الشتوي الجديد، وذلك فى إطار التيسير على مزارعى مطروح مع تعظيم أهمية التنمية الزراعية، وتقديم كل أوجه الدعم وتذليل العقبات للوصول إلى

50 % تخفيض فى ثمن التقاوي و300 كجم حد أقصى لكل مزارع

معتز محمود

اعتمد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، ضوابط وآليات استلام وتوزيع تقاوى القمح والشعير للموسم الزراعى الشتوي الجديد، وذلك فى إطار التيسير على مزارعى مطروح مع تعظيم أهمية التنمية الزراعية، وتقديم كل أوجه الدعم وتذليل العقبات للوصول إلى التنمية الزراعية المنشودة بكل أنحاء مطروح.

ويأتى ذلك بعد مخاطبة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والموافقة على توفير تقاوى القمح والشعير لأهالى مطروح بدعم 50% من ثمن التقاوى، ليصبح سعر صرف التقاوى 90 جنيها لشيكارة الشعير زنة 30 كجم، مضافا إليه 10% نظير مصاريف العمالة وبدل التوزيع والمتابعة.

ومن المقرر أن يتم توزيع كميات التقاوى المستحقة من خلال لجنة مختصة بواقع عدد 10 شيكارة تقاوى زنة 30 كجم لكل عضو مسجل بالجمعيات الزراعية بالمحافظة، وفقا لتصريحات والمهندس حسين السنينى مدير عام مديرية الزراعة بمطروح.

وأضاف أن الجمعيات الزراعية ستقوم باستلام التقاوى وتوزيعها على المزارعين من خلال لجنة مختصة تم تشكيلها من كل من: رئيس ومدير وأمين مخزن الجمعية الزراعية، مع تحصيل قيمة التقاوى من المزارعين بموجب إيصالات توريد.

وتابع: على ان تقوم الجمعيات الرئيسية بتجميع المبالغ من الجمعيات الفرعية التى استلمت التقاوى وتوريدها بحسابها بالبنك الخاص بها واستصدار شيك بالقيمة الإجمالية لحساب مديرية الزراعة تحت إشراف مراقبة التنمية والتعاون بمطروح طبقا للإجراءات المالية المتبعة، مع متابعة الإدارات الزراعية لكل أعمال التوزيع والتوريد بالتنسيق مع مراقبة التعاون الزراعي وموافاة المديرية بكافة المستندات الخاصة بالاستلام والتوزيع والتوريد، مع المعاينة الميدانية لعمليات الزراعة والإنبات وموافاة مديرية الزراعة بالموقف الزراعى أولا بأول مع حصر أى مخالفات.

من ناحية أخرى شدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على المتابعة المستمرة من مديرية الزراعة لكافة الأعمال مع تذليل كافة العقبات أمام المزارعين مع تحقيق الشفافية والعدالة فى التوزيع لوصول دعم ثمن التقاوى لمستحقيه من المزارعين فى كافة أنحاء المحافظة لتحقيق موسم زراعى ناجح.

وأشار أبو زيد إلى جهود المحافظة فى توفير الدعم للمزارعين بنسبة 50% من قيمة التقاوى مع إقامة العديد من الآبار والسدود لتجميع مياه الأمطار فى القرى و التجمعات الصحراوية مع مراعاة أهمية التنمية الزراعية التى يعمل بها نسبة كبيرة من أهالى مطروح.