محافظ مطروح يعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفني 2022 / 2023

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفني للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ على مستوى مراكز ومدن المحافظة بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حدة بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم وإسماعيل جاتو مدير التعليم العام بالمحافظة .

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم النزول بمجموع الحد الأدنى للالتحاق بالثانوى العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية إلى214 درجة، وإدارات العلمين والنجيلة وسيوة لمجموع 190 درجة، وإدارة الضبعة مجموع 160 درجة والسلوم بمجموع 220 درجة وإدارة الحمام بمجموع 200 درجة وادارة البنجر إلى 186 درجة وادارة برانى الى 195 درجة .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يتم قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، على أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي فى المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية الا بعد مناظرة المجموع كما يبدأ تنسيق فصول الخدمات من نهاية مجموع المرحلة الثالثة بحد أدنى 170 درجة على أن يتم القبول بالأعلى مجموعا والنزول حتى الكثافات المسموح بها بالمدارس التابعة للإدارات التي يوجد بها فصول للخدمات .

كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بجميع مجالاتها (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).

بالنسبة للتعليم الزراعي استمر الحد الادنى للقبول بالمرحلة الثالثة بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع 200 درجة، بعد اجتياز الاختبار الإليكترونى والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلى الأعلي والحد الأدنى للقبول بمدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بادارة البنجر التعليمية ١٥٦ درجة ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الاعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع كما تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 140درجة ويتم قبول الطلاب والطالبات الحاصلين على الاعدادية من ادارة الضبعة ومن مدارس رأس الحكمة وحتى مدارس سيدى حنيش فقط مع مراعاة البعد الجغرافى وتوافر وسائل الموصلات ومدرسة سيوة الزراعية الحد الادنى للقبول 140 درجة ،وبرانى الزراعية تم النزول بالمجموع الى 150درجة ويتم القبول بعد اجتياز الاختبار الالكترونى والمقابلة الشخصية وفقا للمجموع الكلى الاعلى .

أما التعليم الصناعي يشمل مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو 2 استمر الحد الادنى للقبول بالمرحلة الثالثة 200درجة لفصل البترول و160 درجة للبنين وللحاصلين على الاعدادية المهنية الحد الادنى 120 درجة،و مدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الادنى للقبول 150 درجة ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو( 7) 147 درجة، ومدرسة النجيلة البحرية الحد الادنى للقبول 140درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الاعدادية من ادارة النجيلة فقط .ومدرسة براني الصناعية بنين 145 درجة ،ومدرسة سيوة الصناعية 142 درجة ومدرسة الضبعة الصناعية بنين 143درجة والضبعة الصناعية بنات 140 درجة ،والفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين 142 درجة والفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الادنى للبنين 175 درجة وللبنات 170درجة على ان تكون الاولوية للقبول والالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية من نفس الادارة التعليمية أو القطاع التعليمى التى توجد به المدرسة والأعلى مجموعا مع الالتزام بعدد الفصول والكثافة

أما التعليم التجارى والفندقي يشمل مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الادنى بنين 175درجة وللبنات 170 درجة ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الادنى استمر 160 درجة ومدرسة مطروح التجارية بنين 145درجة ،ومدرسة الضبعة التجارية بنات 140 درجة ومدرسة الضبعة التجاري بنين 140 درجة ومدرسة الحمام التجارية بنات 143درجة والحمام التجارية بنين 145 درجة ومدرسة برانى التجارية المشتركة 140 درجة، والسلوم التجارية المشتركة 140 درجة ومدرسة سيوة التجارية المشتركة ١٤٠ درجة .

كما جاء تنسيق القبول لفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بحد أدنى 150 درجة بمطروح الصناعية بنين فنى بترول، و144 درجة بقسم تركيبات ومعدات كهربية و143درجة بالتبريد والتكييف و142 بتخصص سيارات والكترونيات و141 درجة لقسم تشعيل معادن وتشكيل ولحام ونجارة اثاث ،وبمدرسة مطروح الصناعية بنات 140درجة لأقسام الملابس الجاهزة وتركيبات ومعدات كهربية ، و١٤٠ درجة بالزخرفية بنين ( زخرفة ) و140 لشبكات مياه وأعمال صحية ، و١٤٠ درجة بمطروح التجارية بنين وبنات، و١٤٠ درجة بالضبعة الصناعية بنين، و١٤٠ درحة الحمام التحارية بنين وبنات، و140 درجة بمدرسة عثمان بن عفان فصول صناعى بالحمام بنات ، و140 بنين ، و١٤٠ درجة لكل من الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر حاصلات زراعية، و١٤٠ درجة بالنجيلة البحرية قسم شبكات مياه ، و140 بمدرسة تل العيس تركيبات ومعدات كهربية و١٤٠ درجة تبريد وتكييف