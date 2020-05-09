محافظ مطروح يعتمد تظلمات المتقدمين للوحدات السكنية بالعلمين

المتظلمون تقدموا بتظلماتهم منذ عام 2017

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتيجة تظلمات المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية بمركز ومدينة العلمين بعدد 28 مستحقا للوحدات السكنية، والذين تقدموا لها منذ ثلاث سنوات .

وأوضح صلاح أبو الدهب مدير صندوق الإسكان بمحافظة مطروح أن المتظلمين تقدموا بتظلماتهم منذ عام 2017 وتم إجراء المعاينات من خلال اللجنة التنفيذية والشعبية بمجلس مدينة العلمين للوقوف على المستحقين لتلك الوحدات فى إطار إجراءات من الشفافية والالتزام بالضوابط المحددة للحصول على تلك الوحدات .

إجراء القرعة العلنية على 28 وحدة سكنية للمستحقين

وتقدم 30 مواطنا بتظلماتهم وتم فحصهم جميعا، وتبين استحقاق 28 فقط لتلك الوحدات مع استبعاد شخصين لعدم استحقاقهما لسفرهما خارج المحافظة ، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على 28 وحدة سكنية للمستحقين من خلال مركز ومدينة العلمين.

واستمرات حملة التطهير والنظافة بجميع مدن محافظة مطروح بتكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وصرح اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم صباح اليوم السبت القيام بحملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات بمناطق ( وفلة – بريزي – مدخل المدينة – قسم الشرطة ).

كما تمت أعمال النظافة ورفع القمامة وتمهيد الشوارع بالتربة الرملية بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق ( وفلة – السلام ) وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة وذلك حرصاً على صحة و سلامة المواطنين.

وصرح المهندس مسعد عبد الهادى رئيس مركز ومدينة الحمام بأنه تم منع إقامة سوق الحمام الأسبوعي وقيام الوحدة المحلية ببذل جهد في عدم إقامته اليوم السبت منعا لأي صور للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.

بينما نظم مركز ومدينة برانى حملة تطهير ليللية مع فترة الحظر بشوارع المدينة وقسم الشرطة تحت إشراف العميد ياسر عامر رئيس مركز ومدينة براني.. وقام مركز ومدينة مرسى مطروح تحت إشراف اللواء وليد المعداوى رئيس المدينة بحملة نظافة وتطهير بعدد من المناطق بالمدينة ومنها شارعى علم الروم والمحطة.