محافظ مطروح يعتمد المخطط التفصيلي لـ7 قرى بمدن ومراكز المحافظة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المخطط التفصيلي لـ7 قرى بمدن ومراكز المحافظة، وهي قرى العميد وساحل العميد وأولاد مسعود بمركز الحمام وقريتى أم الرخم و القصر بمدينة مرسي مطروح وقرية سوانى سمالوس بمركز الضبعة وقرية سيدى عبد الرحمن بمركز العلمين، وذلك بحضور المهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وأوضح محافظ مطروح أن اعتماد تلك المخططات تأتى كمرحلة ثانية حيث إن المرحلة الأولى شملت أيضًا اعتماد مخططات 7 قرى، ليصل إجمالى القرى المعتمدة لها مخططات تفصيلية 14 قرية، مشيرا إلى أن اعتماد تلك المخططات يسهم بشكل كبير فى حل المشكلات العمرانية والحد من البناء العشوائي موجها لرؤساء المدن بتنفيذ وتفعيل تلك المخططات والتزام المواطنين بهذه المخططات وعدم التعدى على أراضى الدولة أو إقامة عشوائيات.

وأشارت المهندسة أمل عرفة، مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة أنه جار الإعداد المخطط التفصيلي لـ15 قرية أخرى كمرحلة ثالثة.

وتأتي المخططات التفصيلية بالقرى والمدن فى ظل الجمهورية الجديدة تلبية لاحتياجات المواطنين بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة مطروح مع الاستجابة لمطالب الأهالي بها، بهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية.

ويشتمل المخطط على كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية، وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى أنه تمت مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، لينعموا بحياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية وتحتفظ القري بالمظهر اللائق.