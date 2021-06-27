محافظ مطروح يعتمد المخطط التفصيلي لعدد 7 قرى بمدن الضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيوة

وتم اعتماد المخطط التفصيلي لكل من قرى الجفيرة والزيتون وجلال بمدينة الضبعة، وقرية النصر بمدينة مرسى مطروح، وقرية المثانى بالنجيلة، وقريتى المراقى واغورمى بمدينة سيوة

اعتمد اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، اليوم الأحد المخطط التفصيلى لعدد 7 قرى بمدن الضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيوة بمطروح.

وأوضح المهندس إبراهيم الحفيان ، مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي لكل من قرى الجفيرة والزيتون وجلال بمدينة الضبعة، وقرية النصر بمدينة مرسى مطروح، وقرية المثانى بالنجيلة، وقريتى المراقى واغورمى بمدينة سيوة.

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس بجولة ميدانية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة مرسى مطروح.

وتفقد المحافظ يرافقه المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان أعمال إنشاء المبنى الخدمى والتجارى الجديد بين عمارات الكيلو 4 الجديدة مع البدء في الطابق الثانى ويتكون المبنى من دور أرضى 28 محل تجارى مساحة 32 م2 و2كافتيريا بمساحة 80 م2 ، والدور الاول من م15 مكتب مسطح 64 م2 ، والدور الثانى والثالث بعدد 24 وحدة سكنية بمسطح يبدأ من 54 م2 الى 96م2 لخدمة أهالي المنطقة السكنية ، كما يحيط بالمبنى أماكن انتظار السيارات وجارٍ استقبال طلبات الراغبين لاستغلال المحال المنشأة من مز خلال مدير الإسكان، مع الإشادة بجهود الإسراع في الأعمال.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال رصف الحارة البطيئة يسار الطريق الساحلى مطروح إسكندرية بالكيلو ٢ حتى الكيلو ٤ مع التوجيه بالإسراع في تنفيذ الأعمال لتيسير على المواطنين وحركة السير بالشارع،ودراسة عمل مطبات للتهدئة حرصا على سلامة المشاة.